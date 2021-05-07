Gaziantep'ten kısa kısa

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Müslüm Yüksel Oğuzeli ilçesindeki Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'ne ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak ve Müslüm Yüksel Oğuzeli ilçesindeki Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'ne ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Oğuzeli ilçesinde çiftçiye verilen destekleri yerinde inceleyen heyet, nar bahçesini ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Heyet, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığınca 1 milyon Antep dolmalık patlıcan fidesi dağıtımı sonrası çiftçilerce yapılan dikime katıldı.

4-6 yaş Diyanet Anaokulu yaptırılacak

Gaziantep'te hayırsever Necmettin Şimşek tarafından 4-6 yaş Diyanet Anaokulu yaptırılacak.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, inşa edilecek anaokulu için protokol imza töreni düzenlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Valisi Davut Gül, geçmişten bugüne bütün hayır işlerinde yer alan hayırsever Necmettin Şimşek'e teşekkür ederek, kent için önemli bir ihtiyaç olan 4-6 yaş Diyanet Anaokulu'nun Gaziantep'e hayırlı olması temennisinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de çocukların geleceğe her yönden sağlam hazırlanmaları için gerekli altyapının küçük yaşlarda verilmesi gerektiğine dikkati çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Necmettin Şimşek de böylesi hayırlı bir müesseseyi Gaziantep'e kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, vesile olan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

İmza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Vali Yardımcısı Alper Çifçi, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, hayırsever Necmettin Şimşek ile ailesi katıldı.

Arıcılara 2 bin kovan desteği

Şahinbey Belediyesi tarafından 132 arı üreticisine arılarıyla birlikte 2 bin arı kovanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, arıcılığın gelişimi için 50 köyde 132 arı yetiştiricisine yüzde 50 hibe destekli 2 bin arı kovanı dağıtıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yapılan projelerle ülke ekonomisine önemli katkılar sağlandıkların kaydetti.

GSO ile GAÜN arasında iş birliği protokolü

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu arasında öğrencilerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol kapsamında Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrencilere GSO Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) mesleki eğitim verilecek.

Çalışma kapsamında Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav Belgelendirme ve Danışmanlık A.Ş. (GASBEM) tarafından da Mesleki Yeterlilik Belgesi verilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Mesleki Eğitim ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Protokolü ile mesleki eğitimi güçlendirmeyi ve istihdamı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Hüseyin Bozkurt da protokolün önemine değinerek, "Öğrencilerimizin daha donanımlı hale gelerek sanayiye dahil olmaları işletmelere ve firmalara önemli avantajlar sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal