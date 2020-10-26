Gaziantep'ten kısa kısa

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Polyment Tenis Turnuvası Cumhuriyet Kupası ve 2020 Sezonu Gaziantep Defi Ligi'nin ödül töreni düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Polyment Tenis Turnuvası Cumhuriyet Kupası ve 2020 Sezonu Gaziantep Defi Ligi'nin ödül töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Kupası kapsamında 5 farklı kategoride 125 sporcu yarışırken 30 sporcu dereceye girdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, tenisin artık belli bir grubun oynadığı spor dalı olmadığını herkesin oynayabildiğini belirtti.

Sporun kardeşlik, paylaşmak, birleşmek, yeni dostluklar kurmak olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Böyle bir güzel manzaranın nedeni Gaziantep'in tenise, spora değer verdiğini, nasıl bir vizyonu olduğunu gösteriyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Ben sporcunun, zeki, çevik ve ahlaklısını severim' diyor. Bu altyapı kendiliğinden olmuyor. Gençlik ve Spor Bakanı bize çok yardımcı oldu. Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak bu tesislerden geçiyor. Geldiğimiz noktada hangi alanda gençleri yönlendirebiliriz dedik. Çıkan anketler, bilimsel çalışmalar sonunda ne yapacağız dedik. Çocukların hangi alanda yetenekli olduğunu tarayıp aileleri bilinçlendirmek arkasından fırsat vermek lazım. Bu konuda çalışmalar başlatacağız. Başarıda yeteneğini ortaya çıkarmak ve severek yapmak önemli. Fırsat verildiği zaman nasıl işler çıktığını biliyoruz. Bu yüzden tesisleşeceğiz. Tenis herhangi bir spor değil. Aynı zamanda strateji. Karşı tarafın hareketine karşı aklını kullanma. Sadece fiziksel üstünlük değil özel bir yetenek istiyor. Bu şehrin yaşam kalitesini ve mutluluğunu beraber inşa edeceğiz."

Törene, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Ayhan Sarı ve Türkiye Tenis Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Halil Uğur katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden sürdürülebilir kentsel hareketlilik eğitimi

Avrupa Birliği Delegasyonu iş birliğinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde "Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik" (SUMP) eğitimi gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 7 çevre ilin teknik personellerinin online, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının yüz yüze katıldığı eğitimde, entegrasyon, katılım ve değerlendirme ilkeleri dikkate alınarak insanların ve işletmelerin gereksinimleri gereğince tasarlanan stratejik planlama anlatıldı.

GAÜN'ün verdiği teknoloji eğitimi finale yaklaşıyor

Birleşmiş Milletler Göç Örgütünün desteklediği, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Target Teknoloji Transfer Ofisi yürütücülüğünde "TISA-Tech Based Innovation Startup-Accelator" olarak adlandırılan Enteggre İnovasyon ve Teknoloji Tabanlı Girişim Hızlandırma Programı finale yaklaşıyor.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 35 yaş altındaki Suriyeli sığınmacılara ve Türk vatandaşlara verilen eğitimlere sona eriyor.

Program boyunca teknoloji tabanlı girişim becerileri ve istihdam potansiyeli yüksek inovatif iş fırsatları desteklenerek, temel işletme terminolojisi, temel değer teklifi ve iş modeli oluşturma, temel yatırımcı sunumu, Micro-MBA, iş modeli doğrulaması, iş planı geliştirme, yatırımcılara sunum eğitimi, prototipleme, hedef pazar araştırması, fizibilite analizi, ürün tasarımı ve marka konularında eğitimler verildi.

Devam eden program kapsamında yapılacak sunumlarda dereceye girecek olan 2 takıma 100 bin TL yatırım hibesi verilecek.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel'den GAÜN'e ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Özaydın, üniversite de hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yüksel, Gaziantep Üniversitesi'nin bölgenin ve ülkenin en önemli köklü üniversitelerden birisi olduğuna dikkati çekerek, milletvekilleri olarak ellerinden gelen katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Özaydın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gaziantep şehri ile Gaziantep Üniversitesi için birlikte, ortak akılla hareket edeceklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal