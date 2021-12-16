Gaziantep'ten gönderilen bayrak ve toprak Erzincan'da teslim alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'ten gönderilen bayrak ve toprak Erzincan'da teslim alındı

Gaziantep'ten gönderilen bayrak ve toprak Erzincan'da teslim alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla Erzincan'a gönderilen al bayrak ve şehitlik toprağı Vali Mehmet Makas tarafından teslim alındı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla Erzincan'a gönderilen al bayrak ve şehitlik toprağı Vali Mehmet Makas tarafından teslim alındı.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında 80 ile bayrak ve toprak gönderildi.

Etkinlik kapsamında Erzincan'a gelen Öğretmen Hasan Yıldırım ve Öğrenci Mahmut Dumrul'u makamında kabul eden Vali Makas, Gazi şehrin kurtuluşunun 100. yılında tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler dileyerek, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını kutladı. - ERZİNCAN

Gaziantep'ten gönderilen bayrak ve toprak Erzincan'da teslim alındı

Gaziantep'ten gönderilen bayrak ve toprak Erzincan'da teslim alındı

Gaziantep'ten gönderilen bayrak ve toprak Erzincan'da teslim alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title