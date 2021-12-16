Gaziantep'ten gönderilen bayrak ve toprak Erzincan'da teslim alındı

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla Erzincan'a gönderilen al bayrak ve şehitlik toprağı Vali Mehmet Makas tarafından teslim alındı.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında 80 ile bayrak ve toprak gönderildi.

Etkinlik kapsamında Erzincan'a gelen Öğretmen Hasan Yıldırım ve Öğrenci Mahmut Dumrul'u makamında kabul eden Vali Makas, Gazi şehrin kurtuluşunun 100. yılında tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömürler dileyerek, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılını kutladı. - ERZİNCAN