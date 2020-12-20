Son dakika! Gaziantep'teki hastane yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi
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Son dakika! Gaziantep'teki hastane yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi

20.12.2020 13:26 | Son Güncelleme: 20.12.2020 13:31
Son dakika! Gaziantep'teki hastane yangınında ölü sayısı 11'e yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'teki özel bir hastanenin covid 19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen yangında ölü sayısı 11'e çıktı.

Gaziantep'teki özel bir hastanenin covid 19 yoğun bakım ünitesinde meydana gelen yangında ölü sayısı 11'e çıktı. Korona virüs ile mücadeleyi kazanan Hamo Aslan, ciğerlerinde toplanan suyun alınması için yatırıldığı yoğun bakımda çıkan yangın sonrasında yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te dün sabah saatlerinde özel bir hastanenin covid 19 yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında ölü sayısı bu sabah saatlerinde 11'e yükseldi. Daha önce korona virüs tedavisi gören ve hastalık ile verdiği mücadeleyi kazanan 72 yaşındaki Hamo Aslan, tedavi sürecinden sonra ciğerlerinde toplanan su nedeniyle tekrar rahatsızlanmış ve yangından bir gün önce hastanenin yoğun bakım ünitesine yatışı yapılmıştı. Ciğerlerindeki suyun alınması için tüp takılması ve yapılacak tedavinin ardından tekrar sağlığına kavuşmak isteyen Hamo Aslan, yattığı yoğun bakım ünitesinde meydana gelen yangının ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne nakledilerek, buradaki yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yangından sonra yaklaşık 24 saat süren yaşam mücadelesini kaybeden Hamo Aslan'ın cenazesi yapılan otopsi ve işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Hamo Aslan'ın cenazesinin Adıyaman'ın Besni ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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