Gaziantep'teki Bıçaklı Kavga

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte önceki gün yaşanan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Necati Bağcı'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Vali Gül, 23 Aralık'ta Gazikent Mahallesi'nde Türk ve Suriye uyruklu iki gurup arasında çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan Bağcı'yı, tedavi gördüğü Sanko Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesinde ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gül, ziyaretinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaya karışan bütün şüphelilerin tespit edildiğini ve zanlıların mahkemeye çıkarıldığını söyledi.

Olayı provoke etmek isteyen kişiler olduğunu ifade eden Gül, bu kişilerle ilgili de yasal sürecin devam ettiğini aktardı.

Gül, uyruğu ne olursa olsun suç işleyenin yanına kar kalmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Gaziantepliler ve Suriyeliler arasında herhangi bir problem yok. Suriyeler içerisinde suç işleyenler olabiliyor, Türkler içerisinde suç işleyenler olabiliyor. Burada da suç işleyenler en ağır şekilde cezalandırılacak. Adalete güvenmek gerekiyor. Adaletin dışında güvenebileceğimiz mekanizma yok. Dolayısıyla şu an bir sıkıntı yok, ailemizin yanındayız. Ailemiz çocukları için dua istiyor ve kendileri üzerinden bir ayrımcılık, bir provokasyon yapılmasını da uygun görmüyorlar. Çocuklarının yaralı fotoğraflarının sosyal medyada paylaşılması ailemizi ciddi manada üzüyor. Aileyi üzecek şeylerden uzak durmamız gerekiyor. Devletimiz nerede suç işleyen olursa cezalandırabilecek güçte. Gaziantep'te de bu ailemizin canını yakan insanlar en ağır şekilde cezalandırılacak. Provakasyon yapan herkes de tespit ediliyor."

"Herkes polise güvenecek, adalete güvenecek"

Gül, olayı provoke eden yaklaşık 60 kişinin tespit edildiğini, bu kişilerle ilgili yargı süreci başlatılacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Olay çok üzücü ama bunun üzerinden provokasyon yapmak, insanları birbirine düşürmek, bir şehri, bir ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlere asla müsaade edemeyiz. Türkler suç işlediğinde de cezalandırılacak, Suriyeliler suç işlediğinde de cezalandırılacak. Herkes polise güvenecek, adalete güvenecek, suç işleyenleri devlete bildirecek. Gaziantep'te milyonlarca insan iç içe yaşıyor. Sosyal barışın olduğu bir şehir. Bu olayın faillerinin de en ağır şekilde cezalandırıldığını görmüş olacaklar."

Yaralı gencin babası Ali Bağcı da acıları üzerinden kendilerine pay çıkaran kişiler olduğunu söyledi.

Bazı basın organlarında yer alan haberlerde söylemediği ifadelerin yazıldığına dikkati çeken Bağcı, şunları kaydetti:

"Milletimden, devletimden memnunum. Herkes benim yanımda, kimse bizim üzerimizden bir şey yapmasın. Ben demişim ki 'ilgilenmiyorlar, yakalanmıyorlar', adalet yakalayıp cezasını verecek. Gereken neyse o yapılacak. Ben adalete, milletime, devletime sonsuz güveniyorum. Kimse benim ağzımdan bir laf yapmasın, benimle ilgilenen de var. Beni Şehitkamil Devlet Hastanesinden Sayın Valim getirdi özel hastaneye. Allah razı olsun, ilgileniyorlar."

"Kimse 'Suriyeliler kötü' demesin"

Bağcı, oğlunun hayati tehlikesinin sürdüğünü ifade ederek, "Ufak da olsa benim oğlumda bir umut var. Emniyet Müdürü beni aradı, dört kişi yakalanmış. Allah razı olsun kendilerinden, adalet cezalarını verir. Rabbim kendilerini bildiği gibi yapsın. Kimse Suriyeliler kötü demesin. Benim üç Suriyeli çalışanım var, üçü de benden çok benim malıma sahip çıkıyor. Dükkanımın anahtarları Suriyelilerde. Adamlar dükkanımı açar, kapatır. Ben onlara ekmek veriyorum, onlar da bana hizmet veriyor." diye konuştu.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 zanlıdan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü, sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Gazikent Mahallesi'nde 23 Aralık'ta yaşanan bıçaklı kavgada, Necati ve kardeşi Mert Bağcı ile Murat A. yaralanmıştı. Durumu ağır olan Necati Bağcı, tedavi gördüğü Şehitkamil Devlet Hastanesinden Sanko Üniversitesi Sani Konukoğlu Hastanesine sevk edilmişti.

Kaynak: AA