Gaziantep'teki anne cinayetinde şok eden detaylar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'teki anne cinayetinde şok eden detaylar

30.12.2020 20:18 | Son Güncelleme: 30.12.2020 20:38

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kendisini rehin alan oğlu tarafından öldürülen Vesile Dönmez, memleketinde defnedilirken acılı baba ise oğlunun olaydan 15 gün öncesinde sürekli kullandığı ilaçlarını kestiğini söyledi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kendisini rehin alan oğlu tarafından öldürülen Vesile Dönmez, memleketinde defnedilirken acılı baba ise oğlunun olaydan 15 gün öncesinde sürekli kullandığı ilaçlarını kestiğini söyledi.

İslahiye ilçesinde şizofreni hastası Uğur Dönmez (32) tarafından vurulan Vesile Dönmez'in cenazesi İslahiye mezarlığına defnedildi. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan alınan Vesile Dönmez'in cenazesi önce evinin önüne getirilerek, yakınlarından helallik istendi. İslahiye Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazına müteakiben defnedildi. Cenaze törenine katılan Bahattin dönmez, çifte acı yaşadıklarını belirterek, oğlunun olaydan 15 gün öncesinde sürekli kullandığı ilaçlarını almayı bıraktığını ifade etti. Acılı Baba Bahattin Dönmez, "Oğlum önceleri alkol alırdı. Ancak bir kaç yıldır alkol almazdı, antidepresan ilaç kullanıyordu. Yaklaşık 10-15 gündür ilaçlarını kullanmazdı. 'Oğlum ilaçlarını al' derdik, hiç konuşmazdı. Bir haftadır benimle de konuşmadı. Kendi kendine gülerdi, 'niye gülüyorsun, oğlum gülünecek, bir şey varsa beraber gülelim' derdim. Kendisi de susardı" dedi.

Öte yandan Uğur Dönmez'in mahkemedeki ifadelerinde ise "Pişmanım" dediği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep'teki anne cinayetinde şok eden detaylar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Engin Özkoç Cahit Özkan Yaşar Güler Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülben Ergen Murat Dalkılıç Yılmaz Erdoğan Seren Serengil
Spor Arda Turan Ryan Babel Cüneyt Çakır Halis Özkahya Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Maltepe Galatasaray Kemal Ayyıldız
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'teki anne cinayetinde şok eden detaylar - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 20:38:34. #1.15#
title