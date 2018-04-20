Gaziantep'te zabıtaların tartaklanmasına tepki

GAZİANTEP'te sendikacılar ve zabıta memurları, meslektaşları Mehmet Çomak ile Abdullah Yıldız'ın tartaklanmasına basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Zabıta Daire Başkanlığı önünde toplanan Memur-Sen İl Başkanı Ahmet Gök, Bem Bir-Sen Şube Başkanı Serkan Özatıcı, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım ve zabıtalar, 2 gün önce yolcu taşımacılığı yapan sürücünün, durak dışı yolcu indirip bindirdiği için kendisini uyaran zabıta memurlarını tartaklamasına tepki gösterdi. Toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan Bem Bir-Sen Şube Başkanı Serkan Özatıcı, şunları söyledi:

"Her gün 200 kanunu takip etmek zorunda olan zabıta, aldığı sorumluluk gereği görevini yerine getirirken hakaret, darp, yaralanma gibi durumlara maruz kalmaktadır. Zaman zaman da görevi başında bu sorumluluğu canıyla ödemektedir. Artık yaşanan bu olaylara dur deme vakti gelmiştir. Zabıta çalışanlarının koruma güvencesine ivedilikle kavuşturulması gerekmektedir. Saldırıyı gerçekleştirenlerin ceza almaları için haklarında yasal süreç başlatılması ve sürecin caydırıcı bir sonuca ulaştırılmasının kamu vicdanı açısından kaçınılmaz olduğunun altını çiziyoruz. Zabıta görevlisi çalışanlarına yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz."