Gaziantep'te trafodan hırsızlık yapan zanlı yakalandı
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Gaziantep'te trafodan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

07.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:18
Gaziantep'te trafodan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Gaziantep'te, elektrik trafosundan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te, elektrik trafosundan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir kuruma ait 5 elektrik trafosundan hırsızlık yaparak elektrik kesintisine sebep olduğu belirlenen E.N isimli şüpheli, Beylerbeyi Mahallesindeki bir eve yapılan operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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