Gaziantep'te trafodan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Gaziantep'te, elektrik trafosundan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir kuruma ait 5 elektrik trafosundan hırsızlık yaparak elektrik kesintisine sebep olduğu belirlenen E.N isimli şüpheli, Beylerbeyi Mahallesindeki bir eve yapılan operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında başlatılan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar