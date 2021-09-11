Gaziantep'te sporun genç yetenekleri 'Veli Akademileri' sayesinde ailelerle keşfedilecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te sporun genç yetenekleri "Veli Akademileri" sayesinde ailelerle keşfedilecek

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel
Gaziantep'te sporun genç yetenekleri

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Veli Akademileri" projesiyle, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin spora yönlendirilmesi için velilere ulaşılıyor.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hayata geçirilen "Veli Akademileri" projesiyle, anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin spora yönlendirilmesi için velilere ulaşılıyor.

Daha fazla genç yeteneği sporla buluşturmanın hedeflendiği Gaziantep'te, proje kapsamında antrenör, sportif eğitim uzmanları, rehber ve anaokulu öğretmenlerinden oluşturulan ekipler çalışmalara başladı.

Bu kapsamda ailelerle bir araya gelen ekipler, 4 yaşından itibaren çocukları spora kazandırmak için aileleri ikna etmeye çalışıyor, ebeveynlere çocuklarıyla spor yapma alışkanlığı kazandırmaya gayret ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, AA muhabirine, amaçlarının velilerin vizyonlarını geliştirerek, çocukları küçük yaşlardan itibaren spora yönlendirmek olduğunu söyledi.

Bu amaçla "Veli Akademileri" projesini kent geneline yayacaklarını dile getiren Özbay, "Spora başlama yaşını 4'e çekmek istiyoruz. Bunu başarabilmemiz için velileri ikna etmemiz gerekiyor. Hatta ailelerimize çocuklarıyla spor yapma alışkanlığı kazandırmamız gerekiyor. İnşallah proje sayesinde bunu başaracağız." dedi.

Ailelere çocuklarla birlikte teknoloji bağımlısı haline gelmek yerine spor yapmaları gerektiğini anlattıklarını dile getiren Özbay, şunları kaydetti:

"Çocuk 4 yaşına gelene kadar oyuncaklarıyla oynarken sonrasında nasıl oluyor da bilgisayar ya da cep telefonları oyunlarından kendisini kurtaramıyor. İşte biz onlara rol model oluyoruz. Anne, babanın elinde cep telefonu, kumanda varken çocuktan farklı bir şey yapmasını isteyemeyiz. Alışkanlıkları değiştirmek, bu yaşlarda çocukların velileriyle kaliteli vakit geçirmesini istiyoruz. Evde sandalyelerden, yastıktan spor parkuru kursunlar. Birlikte bol bol zaman geçirsinler. Amacımız velileri bilgilendirerek, çocukları erken yaşta spora yönlendirmek hatta birlikte spor yapmalarını teşvik etmek. Tek gayemiz 4 yaşında aldığımız çocuğu 14 yaşında olimpiyat şampiyonluğuna ulaştırabilmek. Bunda da en büyük mihenk taşlarından birinin aile olduğunu bilerek projemizi başlattık."

Eğitmenler de veliler de umutlu

Anaokulu öğretmenlerinden Şenel Çiftçi de çocukların pandemi boyunca hareketsiz kaldıklarını ve kilo aldıklarını belirtti.

Telafi eğitimleri boyunca çocuklara spor yaptırdıklarını anlatan Çiftçi, bu anlamda projenin farklı bir öneminin daha ön plana çıktığını kaydetti.

Proje kapsamında haftada bir gün her sınıfta parkur kurulacağını aktaran Çİftçi, "Çocuklar, o günlerde okula spor kıyafetleriyle gelecekler. Öğretmenler olarak sporun yararını biliyorduk ama veliler çok bilinçli değildi. Akademi sayesinde bilinçleniyorlar. Onlar da sporun ne kadar gerekli olduğunu öğrendi. Daha iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Veli Meltem Tümer ise salgın dolayısıyla 2 yıldır çocuklarla evde olduklarını, sportif anlamda geri kaldıklarını dile getirdi.

Proje kapsamında yapılan bilgilendirmeler sayesinde sporun önemini daha da iyi anladıklarına dikkati çeken Tümer, "Artık çocukları spor yapmaları konusunda destekleyeceğiz. Evde olduğumuz süre boyunca imkanlar doğrultusunda hareket etmeye çalıştık. İkiz annesi olduğum için hareketli olmak zorundayım. Artık sosyalleşme zamanı." ifadelerini kullandı.

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri
Erzurum Valisi Okay Memiş, plaket yerine sarı çizmelerini isteyen çiftçiyi kırmadı

Erzurum Valisi Okay Memiş, plaket yerine sarı çizmelerini isteyen çiftçiyi kırmadı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev Mustafa Destici
Magazin Beren Saat Yeşim Salkım Kaan Yıldırım Ferhan Şensoy
Spor Mergim Berisha Cristiano Max Meyer Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gaziantep'te sporun genç yetenekleri 'Veli Akademileri' sayesinde ailelerle keşfedilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 11:23:32. #1.11#