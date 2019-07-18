GAZİANTEP'TE SOĞAN HASADI BAŞLADI

Gaziantep'in Nurdağı İlçesinde, 5 bin dekar alanda üretimi yapılan soğan hasadına başlandı.

İlçeye bağlı Sakçagözü mahallesinde 5 bin dekar alanda üretimi yapılan soğan hasadına başlandı. Sofraların vazgeçilmesi olan soğan tarladan 1.5 liraya alıcı buluyor. Geçen yıl hava ve iklim şartlarına bağlı olarak oluşan hastalık nedeniyle üreticisini üzen soğan bu yıl dekar başına 4 ton rekolteye ulaştı. Üreticiler ise soğanın kilosunun tarlada 1.5 liradan işlem görmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Soğan ithalatının yapılmaması durumunda kuru soğanın tarladaki fiyatının 1.5 liradan aşağıya düşmeyeceğini söyleyen 30 çiftçi Mehmet Gilgil, 50 dekar alanda ekimi yapılan soğan hasadına başladık. Şu anki fiyatlar çok iyi. Yurt dışında ithal soğan gelmez ise soğan tarlada bu fiyatta pazar bulur. Dönüm başına 3,5 ile 4 ton ürün alıyoruz. Kırmızı mor cinsi olan soğanın en büyük özelliği dayanıklı olmasıdır. Geçtiğimiz yıl 50 dönümde 150 ton soğan elde ederken hava ve iklime dayalı oluşan hastalık nedeniyle 75 ton soğanı çöpe atmak zorunda kaldım. Bu yıl çok şükür böyle bir hastalık söz konusu değil. Tarlada 1.5 liraya veriyoruz, halden çıkış 1.75 ile 1.80 lira arasında. Perakende fiyatını ise marketler yükseltiyor dedi.

Kaynak: DHA