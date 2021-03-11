Gaziantep'te, sağlık çalışanlarına şiddete tepki
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Gaziantep'te, sağlık çalışanlarına şiddete tepki

11.03.2021 13:56 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:02
Gaziantep'te, sağlık çalışanlarına şiddete tepki

GAZİANTEP'te, Tabipler Odası üyeleri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istedi.

GAZİANTEP'te, Tabipler Odası üyeleri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulmasını istedi.

Gaziantep-Kilis Tabipler Odası üyeleri, 14 Mart Tıp Haftası nedeniyle 25 Aralık Devlet Hastanesi bahçesinde basın açıklaması yaptı. Tabipler Odası Başkanı Ayşegül Ateş Tarla, sağlık çalışanlarının şiddete maruz kaldığını ifade ederek sağlıkta şiddetin bir an önce çözülmesini isteyerek, şöyle konuştu: "Toplumsal sorunlar da dahil hastalıklara sebep olan bütün etkenlerle mücadele ederken dün olduğu gibi bugün de hakikatin ve bilimin ışığında, korkmadan hekimlik değerlerimize ve bize yüklediği sorumlulukla toplumsal sağlık için demokrasi ve adaleti savunmaya devam edeceğiz. Şiddetsiz bir sağlık ortamında çalışabilmek için yeni ve etkili sağlıkta şiddet yasasının çıkarılmasını ve emekliliğimize yansıyacak temel ücret ile ekonomik ve özlük haklarımızın iyileştirilmesini talep ediyoruz. Bir kez daha pandemide kaybettiğimiz sağlık emekçilerini saygı ve özlemle anıyoruz."


Gaziantep'te, sağlık çalışanlarına şiddete tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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