GAZİANTEP - Park halindeki otomobil alev aldı
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GAZİANTEP - Park halindeki otomobil alev aldı

18.11.2020 13:19 | Son Güncelleme: 18.11.2020 13:25

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Nizip Sanayi Sitesi'nde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi önünde park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.

GAZİANTEP - Park halindeki otomobil alev aldı
GAZİANTEP - Park halindeki otomobil alev aldı
GAZİANTEP - Park halindeki otomobil alev aldı
GAZİANTEP - Park halindeki otomobil alev aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vatandaş videosu

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