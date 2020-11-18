GAZİANTEP - Park halindeki otomobil alev aldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde park halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Nizip Sanayi Sitesi'nde bulunan Mesleki Eğitim Merkezi önünde park halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vatandaş videosu