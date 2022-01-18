Gaziantep'te ortez-protez atölyesi ile dar gelirli engellilere umut oluyor

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) 2 ay önce kurduğu Ortez- Protez Uygulama ve Eğitim Atölyesi'yle engelli bireylerin yaşam kalitelerini artırıyor, yüzlerini gülümsetiyor.

"Engelsiz Kent Gaziantep" anlayışından hareket ederek engelleri bir bir kıran GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı, düşük gelirli engelli vatandaşların sıkıntılarına çare olmak için 2 ay önce Ortez- Protez Uygulama ve Eğitim Atölyesi'ni hizmete aldı. 12 engelliye protez imal edilen atölyede kas ve iskelet sisteminde bozukluk bulunan hastalar için de yaşam kalitelerini artıracak, anatomik ve fizyolojik yapılara uygun cihazlar üretiliyor. Ayrıca atölye çalışanlarının el işçiliğiyle üretilen ortez ve protezlerin yanı sıra engelliler için rehabilitasyon desteği de sağlanıyor.

Atölyede 2 ay içerisinde 12 engelliye protez yapıldı

Ortak Protez Uygulama ve Eğitim Atölyesi sorumlusu ve fizyoterapist Enver Katırcı, 60 gün içerisinde 12 engellinin yaşamını kolaylaştıracak protezlerin üretimini gerçekleştirdiklerini belirtti. Katırcı, gelen talepler doğrultusunda istenilen protezlerin 23 gün içerisinde hazır hale getirildiğine dikkati çekerek, "Bize başvuran kişilerin talebi alındıktan sonra ihtiyaç duyulan protez el işçiliğiyle tamamlanıp teslim ediliyor. Merkezimizde hastalarımıza diz altı, diz üstü protezleri, kol protezleri yapıp teslim ediyoruz. İnsanların hayatına dokunan bir merkeziz. Daha önce bölgemizde bu alanın eksikliği hissediliyordu. Merkezimizde ayrıca fizik tedavi ve rehabilitasyon eğitimleri de veriyoruz" dedi.

"Engelli bireylerin yürümelerine yardımcı olmak inanılmaz"

Engelli bireylerin yaşamına dokunacak protez ve ortezlerin verdiği mutluluğun yüksek olduğunu ifade eden Enver Katırcı, "Engelli bireylerin yürümelerine yardımcı cihazlar yapmak çok özel. Engelli bireylerimiz raporları ile bize ulaşıyor ve başvuruları değerlendiriliyor. Değerlendirme sonunda uygun cihazları belirleyip ortez ve protez yapımlarına başlıyoruz. Bir engelli bireyin hayatına dokunmanın tarifi aslında anlatılamaz. Bir çocuğun yürümesi ya da daha iyi yürüyebilmesi inanılmaz bir mutluluktur" şeklinde konuştu.

Yeni protezine kavuşan yalçın, şimdi daha mutlu

Merkezden yararlanan İbrahim Barış Yalçın (29), çocukken geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybetmesiyle protez kullanmaya başladığını söyledi. Dar gelirli olduğu için protezini yenileyemediğini ve bunun günlük yaşamında sorun oluşturduğunu belirterek, "Bu merkeze gelerek eski protezimi değiştim. Kısa süre içinde yeni protezimi yaparak teslim ettiler. Bundan dolayı çok mutlu oldum" diye konuştu. - GAZİANTEP