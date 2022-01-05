GAZİANTEP'TE, OKULDA KÜTÜPHANE AÇILIŞI

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP Valisi Davut Gül'ün katılımı ile Belkıs Ortaokulu'nda kütüphane açılışı ve yardımcı kitap dağıtım töreni gerçekleştirildi. Vali Gül, 750 bin adet yardımcı kitabın Gaziantep'te dağıtımının gerçekleştirildiğini ve yardımcı kitap takviyesi ile eğitimde fırsat eşitliği oluşturulduğunu söyledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı'nın katılımı ile Belkıs Ortaokulu'nda kütüphane açılışı ve yardımcı kitap dağıtım töreni gerçekleştirildi. Vali Gül, kütüphane açılışının ardından sınıfları gezerek öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gönderilen yardımcı kaynak kitap dağıtımını gerçekleştirdi. Vali Gül, daha sonra okul idarecileri ve öğretmenlerle bir toplantı düzenledi.

'GAZİANTEP'TE ÖĞRENCİLERİMİZE 750 BİN ADET EK KAYNAK KİTAP DAĞITIYORUZ'

Vali Davut Gül, ek kaynak kitaplarının öğrenci, veli ve öğretmenler tarafından ihtiyaç duyulduğunu ve bakanlığın da bu konuda harekete geçerek Gaziantep'e 750 bin adet ek kaynak kitap ulaştırdığını söyledi.

Yardımcı kaynakların eğitimde fırsat eşitliği oluşturduğunu söyleyen Vali Gül, 'Milli Eğitim Bakanlığı bilindiği üzere her yıl sene başında çocuklarımızın kitaplarını veriyor. Ama hem öğrencilerimizin hem de velilerimizin yardımcı kitaplarla ilgili talepleri oluyordu. Bu kitapları kimi zaman piyasadan temin etmeye çalışıyorlardı kimi zaman farklı yöntemlerle çözmeye çalışıyorlardı. Bu sene Milli Eğitim Bakanlığımız yardımcı kitapları da kendileri vermeye başladı. Şu anda da Gaziantep'e 750 bin adet yardımcı kitap geldi. Öğrencilerimize bu kitapları dağıttık. Birinci sınıf dışında ikinci sınıftan başlayarak 12'nci sınıfa kadar her sınıftaki öğrencilere birerli ya da ikişerli şekilde kitaplar dağıtılıyor. Bu projeden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Çok önemli bir proje. Eğitimde fırsat eşitliğini oluşturuyor' diye konuştu.