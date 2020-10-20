Son dakika haberleri! Lokomotif hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hemzemin geçitte hafif ticari araca lokomotifin çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.