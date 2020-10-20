Son dakika haberleri! Lokomotif hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
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Son dakika haberleri! Lokomotif hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

20.10.2020 10:33 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:38

Son dakika gelişmesine göre Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hemzemin geçitte hafif ticari araca lokomotifin çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hemzemin geçitte hafif ticari araca lokomotifin çarpması sonucu biri çocuk 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kozdere Mahallesi'ndeki hemzemin geçitten geçmeye çalışan Sadettin Kara yönetimindeki 77 AAJ 010 plakalı hafif ticari araca, Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e giden ve bağlı vagon bulunmayan lokomotif çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Araçta sıkışan sürücü Kara ile yanında bulunan çocuklar Ela Nur Soysal (6) ile Zeynep Azra Soysal (8) itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Nurdağı ve İslahiye İlçe Devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan sürücü Kara ile Zeynep Azra Soysal yaşamını yitirdi.

Hayati tehlikesi bulunan Ela Nur Soysal'ın ise tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri! Lokomotif hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Lokomotif hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Lokomotif hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Son dakika haberleri! Lokomotif hafif ticari araca çarptı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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