Gaziantep'te koronavirüse karşı her eve yöresel ürünler dağıtılacak
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Gaziantep'te koronavirüse karşı her eve yöresel ürünler dağıtılacak

22.11.2020 15:21 | Son Güncelleme: 22.11.2020 15:25
Gaziantep'te koronavirüse karşı her eve yöresel ürünler dağıtılacak

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından, koronavirüs döneminde maddi durumu olmayan ve yöresel ürünlere ulaşamayan vatandaşlara 'Yöresel Ürün ve Sağlık Seti' dağıtılacak.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından, koronavirüs döneminde maddi durumu olmayan ve yöresel ürünlere ulaşamayan vatandaşlara 'Yöresel Ürün ve Sağlık Seti' dağıtılacak. Projenin tanıtımında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'in tüm yöresel ürünlerinden olan 'Yöresel Ürün ve Sağlık Seti'nin sosyal destek sistemi içerisinde vatandaşlara dağıtılacağını söyledi.

Oğuzeli Büyükşehir Serası'nda düzenlenen toplantıya; Gaziantep  Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Dairesi Başkanı Kenan Seçkin, Gaziantep İl Tarım Orman Müdürü Mehmet Karayılan ile belediye bünyesindeki kooperatifte yer alan kadınlar katıldı. Proje kapsamında Gaziantep'te üretilen biber, kekik, sarımsak, nar, nar ekşisi gibi yöresel ürünlerin bulunduğu paketlerin, koronavirüs döneminde vatandaşların sağlıklı beslenmesi için dağıtılması hedefleniyor.

GAZİANTEP'TE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLÜ TUTACAĞIZFatma Şahin, sosyal destek sistemi ile yetim, yoksul, mağdur, yoksul, vatandaşlara yöresel ürünleri dağıtacaklarını söyledi. Bilim Kurulu'ndan çıkan kararlarda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğinin söylendiğini hatırlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Bilim Kurulu'nun söylediği bir başka şey ise bağışıklık sisteminizi güçlü tutun oluyor.  Dünyanın önde gelen tüm bilim insanları, C vitamini, D vitamini, çinko ve magnezyumun bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için önemli olduğunu söylüyor. C vitamini, D vitamini, çinko ve magnezyum, burada. Doğal aşı ve doğal ilacın yeri burasıdır. Zamanın ruhu, şifanın kaynağı olan ürünleri de sosyal destek sistemi ile yetim, yoksul, mağdur, yoksul, 2 milyon insanımıza bunların hepsini dağıtacağız. Türkiye'ye geneline giden tüm nanenin üretim merkezi Nizip ve Karkamış'tır. Nizip ve Karkamış'taki esnafımızı korumak için bu ilçelerimizde üretilen tüm naneleri alacağız, kendi halkımıza dağıtacağız. Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerimizde sumak ve kekik üretimi yapılıyor. Zahter ve sumak, içerisinde bulundurduğu C,D vitaminleri, çinko ve magnezyumdan dolayı tavsiye ediliyor. Bu ürünler bizim topraklarımızda çıkıyor. Kimin ihtiyacı varsa, kim talep ediyorsa bunları kapı kapı dağıtacağız. Oğuzeli'nde nar üretiliyor ve nar ekşisi imal ediliyor. Biz bunları herkese dağıtacağız. Bunun adı; 'Esnafa Destek, Halka Şifa' paketi olacak. Gaziantep'te üretmiş olduğumuz tüm yöresel ürünlerimizi bölge esnafından alacağız, sosyal destek sistemi olarak vatandaşlarımıza dağıtacağız."Yöresel ürünleri şifa paketi olarak hazırlayıp herkese dağıtacaklarını anlatan Fatma Şahin, "İnsanlar bizden şifa bekliyor, şifa Gaziantep'te. İnşallah esnafımıza verdiğimiz bu destekle hem şehrin ekonomisi rahatlayacak hem de dağıttığımız ürünlerle bağışıklık sistemimiz güçlenecek" diye konuştu.VÜCUT DİRENCİNİN ARTIRMAK İÇİN DOĞAL ÜRÜNLERİ KULLANMALIYIZPandemi döneminde vücut direncini arttırmak için doğal ürünler kullanılması gerektiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Seçkin, "Pandemi süreci bizi çok etkiledi, büyük sıkıntılar yaşadık ve vücut direncimiz çok zayıflıyor. Dolayısıyla vücut direncinin artırmak için doğal ürünleri kullanmalıyız. Örneğin sumak, soğuk algınlığı ve gribe iyi gelen bir üründür. Dolayısıyla Gaziantep'in tüm yöresel ürünlerini yerinde kuracağımız kooperatifler ile üreteceğiz ve bu ürünleri üretildiği ilçeden alacağız" dedi.

Gaziantep'te koronavirüse karşı her eve yöresel ürünler dağıtılacak
Gaziantep'te koronavirüse karşı her eve yöresel ürünler dağıtılacak
Gaziantep'te koronavirüse karşı her eve yöresel ürünler dağıtılacak
Gaziantep'te koronavirüse karşı her eve yöresel ürünler dağıtılacak
Gaziantep'te koronavirüse karşı her eve yöresel ürünler dağıtılacak
Gaziantep'te koronavirüse karşı her eve yöresel ürünler dağıtılacak
Gaziantep'te koronavirüse karşı her eve yöresel ürünler dağıtılacak
Gaziantep'te koronavirüse karşı her eve yöresel ürünler dağıtılacak
Gaziantep'te koronavirüse karşı her eve yöresel ürünler dağıtılacak
Gaziantep'te koronavirüse karşı her eve yöresel ürünler dağıtılacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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