Gaziantep'te köpeklerin üzerine uyuşturucu saklayan zanlı ile arkadaşı yakalandı
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Gaziantep'te köpeklerin üzerine uyuşturucu saklayan zanlı ile arkadaşı yakalandı

Gaziantep'te köpeklerin üzerine uyuşturucu saklayan zanlı ile arkadaşı yakalandı
Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde pitbull cinsi köpeklerin üzerine uyuşturucu gizleyerek ticaretini yaptığı ileri sürülen şüpheli ile arkadaşı gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde pitbull cinsi köpeklerin üzerine uyuşturucu gizleyerek ticaretini yaptığı ileri sürülen şüpheli ile arkadaşı gözaltına alındı.

Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aktoprak Mahallesi'nde ikamet eden A.M'nin kent merkezinden temin ettiği uyuşturucuyu mahallede sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, zanlı A.M'nin uyuşturucu maddeleri 3 pitbull cinsi köpeğin üzerine saklayıp satışını yaptığı belirlendi.

Bu kapsamda ekipler, A.M. ve yanındaki M.U'yu bulundukları araçta gözaltına aldı.

Zanlıların evlerindeki aramada ise 50 gram sentetik uyuşturucu, kurusıkı silah, ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Bu arada, zanlı A.M'ye kurusıkı silah, ruhsatsız av tüfeği ve beslenmesi yasak olan 3 pitbull cinsi köpek bulundurduğu için 31 bin 302 lira cezası kesildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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