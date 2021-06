GAZİANTEP - Komandolar dualarla Suriye'ye uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Cerablus ilçesinde görev yapacak komandolar için Gaziantep Jandarma Komando Tabur Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, törende yaptığı konuşmada, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla Türkiye üzerine oynanan oyunların bertaraf edildiğini söyledi.

Bu harekatların ardından Suriye Görev Gücü'nün oluşturulduğunu hatırlatan Bekmez, "9. defadır bizim birliğimiz orada, Cerablus bölgesinde görev almaktadır. Yabancı olduğunuz bir coğrafya değil, bildiğiniz bir yer. Tarih sürecinde gönül birliği oluşturduğumuz bir coğrafya. Orada yaşayan insanlar kardeşlerimiz, onlara huzur götürmek, emniyet ve asayiş götürmek, onları barış içerisinde yaşatmak için elinizden geleni yaptınız, bundan sonra da yapmaya devam edeceksiniz." diye konuştu.

Komandoların terörle mücadelede önemli görevler yürüttüğünü dile getiren Bekmez, "Komando, 'Bitti, tükendi' denilen yerde bitmeyen, tekrar hiçbir şey olmamış gibi küllerinden doğarak kahramanca görev yapan birlik demektir, yurt içinde ve dışında, sorumluluk sahamızda bulunan Amanoslar bölgemizde terörle mücadeleyi en iyi şekilde yapan, dağlardaki teröristlere aman vermeyen, onları yerlerinde, ulaşılamaz dedikleri inlerinde bertaraf eden birliktir." ifadelerini kullandı.

Albay Bekmez, jandarmanın bugüne kadar kendisine verilen her görevi layıkıyla yerine getirdiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ecdadımızın bizlere kanlarıyla sulayarak teslim ettiği vatanımızı kıyamete kadar en iyi şekilde muhafaza edeceğimizi ve bizden sonrakilere teslim edeceğimizi şimdiden bütün dünyaya ilan ediyoruz. Sadece silah altında olan bizler değil, bizlerin evlatları, bu ülkenin her yaştaki kadını, çocuğu, erkeği, bütün evlatları asker-millet, ordu-millet şuurunun bir gereği olarak annelerinden, babalarından ve genlerinden getirmiş oldukları değerleri içlerinden geldiği gibi her ortamda yaşıyorlar, yaşatıyorlar. Onların her birisi yarının komandoları, yarının komutanları, idarecileri, kaymakamları yani geleceğimiz."

Jandarmaya olan sevgilerini mektupla anlatan kardeşler de törende yer aldı

Jandarma Genel Komutanlığına duygularını içeren mektup gönderen 12 yaşındaki ikiz kardeşler Mehmet Sancar ve Müslüm Efe ile 8 yaşındaki kardeşleri Toprak Çevirgen de kamuflaj giyerek törene katıldı.

Baba Fatih Çevirgen, çocuklarının gönderdikleri mektup sonrası törene davet edildiklerini dile getirerek, "Belki bir şeye vesile olmak istedik, insanların gurur duymalarını istedik. Bir nesil arkasından yetişiyor, şahit olmalarını istedik. Çocuklarımızın ömür boyu unutamayacakları bir anı olacak eminim. Şu an hem onlarla hem de ordumuzla gurur duyuyoruz." dedi.

Davet edildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Sancar Çevirgen de büyüyünce asker olacağını söyledi.

Törende "Komando Andı" okundu, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi, kurbanlar kesildi.

Aileleriyle vedalaşan komandolar, daha sonra Cerablus'a uğurlandı.

Törene İslahiye Kaymakamı Mahmut Lütfi Kotan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale ile komandoların aileleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan