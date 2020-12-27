Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim

Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Gaziantep'te kent meydanı ve sakalar boş kaldı.