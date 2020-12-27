Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim

27.12.2020 12:00 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:25

Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Gaziantep'te kent meydanı ve sakalar boş kaldı.

Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim

GAZİANTEP - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Gaziantep'te kent meydanı ve sakalar boş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik kısıtlama kapsamında vakaların düşmeye başladığı Gaziantep'te Cadde ve sokaklar boş kaldı. 56 saat sürecek olan kısıtlama Pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona erecek.

Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hülya Avşar Furkan Palalı Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Arda Turan Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz
Tüm Haberler Çocuk Silah Deprem Elazığ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 12:25:31. #1.14#
title