Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim
Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Gaziantep'te kent meydanı ve sakalar boş kaldı.
Gaziantep'te kısıtlamanın ikinci gününde de sessizlik hakim
GAZİANTEP - Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Gaziantep'te kent meydanı ve sakalar boş kaldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 56 saatlik kısıtlama kapsamında vakaların düşmeye başladığı Gaziantep'te Cadde ve sokaklar boş kaldı. 56 saat sürecek olan kısıtlama Pazartesi sabah 05.00 itibarıyla sona erecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL