GAZİANTEP - Kaybolan kedisine zabıta sayesinde ulaşan hayvansever sevinç yaşadı
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GAZİANTEP - Kaybolan kedisine zabıta sayesinde ulaşan hayvansever sevinç yaşadı

15.02.2021 14:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:51

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaybolan kedilerini arayan hayvansever aile, zabıta görevlilerinin çalışması sonucu kedilerine kavuştu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kaybolan kedilerini arayan hayvansever aile, zabıta görevlilerinin çalışması sonucu kedilerine kavuştu.

Hacıali Öztürk Mahallesi'nde oturan Zeynel Abidin ve kızı Özlem Demir, geçen hafta "Özi" adını verdikleri kedilerini kaybetti. Yardım için İslahiye Belediyesi Zabıta Şube Müdürlüğü'nden yardım isteyen aile, ekiplerin çalışması sonucu sevinç yaşadı.

Kediyi bulan zabıta görevlisi Hasan Barak, gazetecilere, yardım talebi sonrasında çevredeki ekiplerin çalışma başlattığını ve eve yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıktaki Bahçelievler Mahallesinde tasmalı bir kedi fark ettiklerini dile getirdi.

Kediyi alarak ailenin yanına getirdiklerini ifade eden Barak, "Demir ailesinin bize tarifindeki tasmadan dolayı kediyi tanıdık. Ailemizin sevincine ortak olduk. Bu da bizim için yeterli." dedi.

Zeynel Abidin Demir ise 8 gündür kaybolan kedilerini bularak kendilerine teslim eden zabıta ekiplerine teşekkür etti.

GAZİANTEP - Kaybolan kedisine zabıta sayesinde ulaşan hayvansever sevinç yaşadı
GAZİANTEP - Kaybolan kedisine zabıta sayesinde ulaşan hayvansever sevinç yaşadı
GAZİANTEP - Kaybolan kedisine zabıta sayesinde ulaşan hayvansever sevinç yaşadı
GAZİANTEP - Kaybolan kedisine zabıta sayesinde ulaşan hayvansever sevinç yaşadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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