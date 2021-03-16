GAZİANTEP - İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1'i ağır 7 yaralı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Nizip-Karkamış karayolu İkizce Mahallesi yakınlarında Mustafa Korkmaz idaresindeki 27 AHR 420 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Araçta bulunan sürücü ile inşaat işçisi olduğu öğrenilen 6 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu