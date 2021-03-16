GAZİANTEP - İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1'i ağır 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

GAZİANTEP - İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1'i ağır 7 yaralı

16.03.2021 19:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 20:01

Gaziantep'in Nizip ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Nizip-Karkamış karayolu İkizce Mahallesi yakınlarında Mustafa Korkmaz idaresindeki 27 AHR 420 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Araçta bulunan sürücü ile inşaat işçisi olduğu öğrenilen 6 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

GAZİANTEP - İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1'i ağır 7 yaralı
GAZİANTEP - İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1'i ağır 7 yaralı
GAZİANTEP - İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1'i ağır 7 yaralı
GAZİANTEP - İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1'i ağır 7 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener
Magazin Nükhet Duru Demet Akalın Ayşegül Çınar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: GAZİANTEP - İnşaat işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 1'i ağır 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 20:01:51. #1.16#
title