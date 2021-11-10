Halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı, 14 kişi yaralandı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde öğrenci servisiyle özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 27 S 0184 plakalı öğrenci servisi ile 27 H 0658 plakalı özel halk otobüsü, Şehirgösteren Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 12 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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