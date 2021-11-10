Halk otobüsü ile öğrenci servisi çarpıştı, 14 kişi yaralandı
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde öğrenci servisiyle özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde öğrenci servisiyle özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 27 S 0184 plakalı öğrenci servisi ile 27 H 0658 plakalı özel halk otobüsü, Şehirgösteren Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki 12 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet