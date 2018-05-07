Gaziantep'te Gazeteciye Düzenlenen Silahlı Saldırı

Gaziantep'te yerel yayımlanan bir gazetenin imtiyaz sahibi Mahmut Özkılıç'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 27 Nisan'daki olaya karıştıkları iddiasıyla İ.G. ve Y.D'yi kent merkezinde, S.Y ve M.P'yi Konya'nın Ereğli ilçesinde, S.O.M'yi ise Şanlıurfa'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.G, Y.D, S.Y. ve S.O.M. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. M.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca Y.D'ye ait bir adreste arama yapan ekipler, tabanca ve buna ait çok sayıda şarjör ile 8 dolu fişek ele geçirdi.

İleri Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mahmut Özkılıç, 27 Nisan'da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı.