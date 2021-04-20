Gaziantep'te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü (2)
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Gaziantep'te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü (2)

Gaziantep'te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü (2)
Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ - Haberler | Güncel

VALİ GÜL: TESELLİMİZ CAN KAYBININ OLMAMASIGaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, fırtına nedeniyle çatısı uçan binada inceleme yaptı.

VALİ GÜL: TESELLİMİZ CAN KAYBININ OLMAMASI

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, fırtına nedeniyle çatısı uçan binada inceleme yaptı. Hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Vali Gül, tek tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu belirterek, "Burada şiddetli fırtınadan dolayı bazı binaların çatıları uçtu. Bu çatıların bazıları balkonlara zarar verdi, bazıları araçların üzerine düştü. Tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. Şu anda belediyelerimiz ile beraber, emniyetimiz, AFAD koordineli şekilde zararları tespit ediyor. Yarın bu zararların hepsi tespit edilecek. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini imkanlar çerçevesinde ortadan kaldıracağız" dedi.Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kimseye bir şey olmamasının kendilerini teselli ettiğini vurguladı.  


Gaziantep'te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü (2)
Gaziantep'te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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