Gaziantep'te evinde uyuşturucu yetiştiren bir şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde bir adreste Y.B'nin uyuşturucu madde yetiştirdiğini tespit etti.

Adresteki aramada, 680 gram esrar ve Hint keneviri ele geçirildi.

Ekipler, Y.B'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal