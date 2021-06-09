Gaziantep'te engelli araçları için 'yol yardım' ekibi
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Gaziantep'te engelli araçları için 'yol yardım' ekibi

Gaziantep'te engelli araçları için 'yol yardım' ekibi
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan 'akülü ve tekerlekli sandalye tamir bakım atölyesi' ile kentte engelli bireylerin araçlarının sorunu giderilerek, bakımı yapılıyor.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan 'akülü ve tekerlekli sandalye tamir bakım atölyesi' ile kentte engelli bireylerin araçlarının sorunu giderilerek, bakımı yapılıyor. Atölyede oluşturulan 'yol yardım' ekibi ise araçlarının bozulmasıyla yolda kalan engellilerin bulunduğu konuma gidip, tamir gerçekleştiriyor.

Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan 'akülü ve tekerlekli sandalye tamir bakım atölyesi' ile kentte yaşayan engelli bireylerin araçlarının sorunu giderilirken, periyodik bakımı yapılıyor. Engelli vatandaşın yaşamının kolaylaştırılması ve araçlarıyla ilgili yaşadıkları sorunların giderilmesi amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, yolda kalanlar için de 'yol yardım' ekibi kuruldu. Ekip, talep doğrultusunda engellilerin bulunduğu konuma giderek, araçlarının tamirini yapıyor. Arıza sorununun giderilememesi halinde engelli bireyler, istedikleri yere bırakılarak, aracın onarımına kadar da yedek araç verilip, mağdur olmaları önleniyor.

'TAMİR VE BAKIM İŞLEMLERİNİ ÜCRETSİZ YAPIYORUZ'Akülü ve tekerlekli sandalyelerin tamir ile bakımını atölyede ücretsiz yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, "Akülü ve tekerlekli sandalyelerin tamir, bakım ve onarımı için atölye kurduk. Bu atölyeyi engelli vatandaşlarımızın yararına, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kurduk. Biz bu akülü ve tekerlekli sandalyelerin bakım, onarım ve yedek parça değişim işlemlerini ücretsiz olarak yapıyoruz" dedi.Ekiplerin, yolda kalan engelliler için de mağduriyet yaşanmaması için özveriyle çalıştığını anlatan Tolay, "Engelli bireyler zaman zaman araçlarında yaşanan arıza ve sorunlar nedeniyle yolda kalıyor. Engellilerimiz bize ulaştığında bulunduğu konuma ekiplerimiz gidiyor. Nasıl araçlar yolda kaldığında onarım için yerinde tamer gerekiyorsa biz de orada yapıyoruz. Yerinde yapılamayacaksa aracı alarak atölyemize getirip tamirini yapıyoruz. Vatandaşlarımızı da kendi asansörlü araçlarımızla evine bırakıyoruz. Çok acil işi varsa elimizdeki yedek sandalyelerden geçici olarak verip kendilerine yardımcı oluyoruz. Merkezimizde şu ana kadar 877 akülü ve tekerlekli sandalyenin bakım onarımını ücretsiz olarak yaptık" diye konuştu. 'EKİPLER OLMASA SAATLERCE BEKLİYORDUK'

Öte yandan yolda kalan ve ekiplere ulaşan Hasan Hüseyin Bademoğlu'nun aracı görevliler tarafından kısa sürede tamir edildi. Verilen hizmet ile aracının onarıldığını ve yolda kalmaktan kurtulduğunu anlatan Bademoğlu, "Yolda gittiğim sırada aracım bir anda durdu ve tekerden ses gelmeye başladı. Ben de belediyeyi arayarak durumu anlattım. Hemen arkadaşlar konumumu öğrenip, gelerek aracımı tamir ettiler. Ekip olmasa güneşin altında saatlerce bekleyecektim. Yardımsever birilerinden yardım istemek durumunda kalacaktım ya da ailemi arayıp beni almalarını isteyecektim. Daha sonra aracımı yapacak tamirci bulmaya çalışacaktım ama bu sayede ekipler hemen gelerek gerekli işlemleri yaptı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Gaziantep'te engelli araçları için 'yol yardım' ekibi
Gaziantep'te engelli araçları için 'yol yardım' ekibi
Gaziantep'te engelli araçları için 'yol yardım' ekibi
Gaziantep'te engelli araçları için 'yol yardım' ekibi
Gaziantep'te engelli araçları için 'yol yardım' ekibi
Gaziantep'te engelli araçları için 'yol yardım' ekibi
Gaziantep'te engelli araçları için 'yol yardım' ekibi
Gaziantep'te engelli araçları için 'yol yardım' ekibi
Gaziantep'te engelli araçları için 'yol yardım' ekibi
Gaziantep'te engelli araçları için 'yol yardım' ekibi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı

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