Gaziantep'te en çok kitap okuyanlar Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi gezdi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından 57'nci Kütüphane Haftası'nda kuruma bağlı kütüphaneler ve "Gaziantep Okuyor" uygulamasında en çok kitap okuyanlara hediye edilen Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi gezisi gerçekleşti.

7'den 70'e herkesin kitaba ulaşması için çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na bağlı Merkez, Güvenevler ve Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphaneleri, Gaziantep Sanat Merkezi Kütüphanesi, Kitap Evi ile "Gaziantep Okuyor" Mobil uygulamasından yararlanan binlerce vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 57'nci Kütüphane Haftası nedeniyle düzenlenen kuruma bağlı kütüphanelerden 1 sene boyunca en çok kitap okuyanlar için yapılan yarışmanın ödül töreninde başarı yakalayanlar için verdiği "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Gezisi" sözü gerçekleşti. En çok kitap okuyanlar, Türkiye'nin en büyüğü unvanına sahip Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisindeki kütüphaneyi gezerek yeni kitaplarla tanıştılar, mekân hakkında bilgi aldılar.

2 milyon 39 bin basılı kitap, 13 bin 294 adet basılı dergiye ait 1 milyon 999 bin 633 sayının mevcut olduğu Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezen kitapseverler, hayranlıklarını dile getirirken, böyle bir imkânı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler