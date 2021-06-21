Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümüne ilişkin davada Delen ailesi sanığın tahliyesine itiraz etti

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet K'nin "ev hapsi" kararıyla tahliye edilmesine Delen ailesinin avukatı itiraz etti.

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet K'nin "ev hapsi" kararıyla tahliye edilmesine Delen ailesinin avukatı itiraz etti.

Tahliyeye ilişkin itiraz dilekçesini 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunan Delen ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, gazetecilere, geçen çarşamba günü sanığın tahliye edildiğini hatırlattı.

Kararın dosya içeriğiyle örtüşmediğini savunan Akan, "Dosyada herhangi bir değişiklik mevcut değilken, mahkemenin vermiş olduğu bu karar ne Türk yargı pratiğine uygun ne de hukuka uygun bir karardır. Biz birden fazla suçlamayla karşı karşıya bulunan bu sanığa verilen tahliye kararının geri alınmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Bilirkişilerin maktulün vücudundaki izlerin düşmeye bağlı oluşamayacağı, darba bağlı oluşabileceği yönünde raporları olduğunu ifade eden Akan, şunları söyledi:

"Biz yargı pratiği neyi gerektiriyorsa onu talep ediyoruz, farklı bir talebimiz yok. Biz adaletsiz bir durum istemiyoruz. Sanıkla ilgili net veriler olmasaydı zaten bizim böyle bir talebimiz söz konusu olmazdı ama dosyadaki bütün veriler, sanığın bu eyleminin cinayet olduğunu, diğer suçlamaların da vuku bulduğunu gösterdiği için bugün buradayız. Biz daha fazla mağduriyet oluşmaması için ve özellikle kadın cinayetine meyledecek insanların bu işten cesaret almaması için sanığın tekrar tutuklanması gerektiğini düşünüyorum."

Duygu Delen'in annesi Şenel Delen ise çocuğu için adalet istediğini belirterek, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum. İnanın çok kötüyüm, bizi bir kere daha öldürdüler. Daha kaç kere öldürecekler. Bir an önce tutuklanıp adaletin yerini bulmasını istiyorum. Adalet yerini bulsun ki başka Ayşeler, Fatmalar, Duygular ölmesin. Bu çocuk serbest kaldığı sürece, cinayetin ardı arkası kesilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Baba Bülent Delen de adalete güvendiğini, gerekenin yapılmasını istediklerini söyledi.

Olay

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.

Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.

Tutuklu sanık Mehmet K'nın 16 Haziranda ev hapsi kararıyla tahliyesine karar verilmiş, aynı gün Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan