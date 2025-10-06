Gaziantep'te bozuk salça ve reçel çıkan firma hangisi, adı ne?

Gaziantep'te Şehitkamil Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yürütülen kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş gıdalar, bozulmuş salça ve reçel ürünleri ele geçirildi. Türkiye gündemine oturan, hijyen koşullarına uymayan ve mide bulandırıcı görüntülerin ortaya çıktığı iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi. Vatandaşlar şimdi merak ediyor: Gaziantep'te bu skandalın yaşandığı firmanın adı ne?

GAZİANTEP'TE BOZUK SALÇA VE REÇEL SKANDALI

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Aktoprak Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, bir gıda işletmesinde ciddi miktarda bozuk ürün tespit edildi. Denetimde, 200 kilogram 404 varil reçel ve marmelat, 20 kilogram 60 kova salça ile 1.098 kilogramlık bozuk fasulye konserveleri bulundu. Ürünlerin büyük bölümünün tüketilmesi halinde insan sağlığına zarar verecek durumda olduğu belirlendi.

SAHTE ETİKETLEME SİSTEMİ ORTAYA ÇIKTI

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, işletme sahibinin son kullanma tarihi geçmiş ürünleri yeniden etiketleyerek satışa sunmak için kendi sistemiyle tarih değiştirdiği saptandı. Bu durumun, halk sağlığını hiçe sayan bilinçli bir uygulama olduğu değerlendirildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ VE KAPATILDI

Denetim sonrası açıklama yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, işletmenin mühürlenerek faaliyetine son verildiğini duyurdu. Ayrıca işletme sahibi hakkında yasal işlem başlatılacağını ifade etti.

Yılmaz, "Vatandaşımızın sofrasına ulaşan her ürünün güvenli olmasını sağlamak bizim görevimizdir. Halkın sağlığıyla oynayan hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. Bu tür davranışlar hem ahlaksızlık hem suçtur." dedi.

ELMUHUR GIDA'YA ŞOK DENETİM

Denetim yapılan işletmenin Elmuhur Gıda adıyla faaliyet gösterdiği açıklandı. Başkan Yılmaz, işletmede karşılaştığı manzaraya sert tepki gösterdi.

Yılmaz, "Bozuk ürünleri neden sakladığını bile açıklayamıyorsun. Gaziantep gastronomiyle dünyaya adını duyurmuş bir şehir, siz bu şehrin adını kirletiyorsunuz! Dört TIR dolusu bozuk mal ele geçirdik. Böyle insanlar bu memlekette sakız bile satmamalı." ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM NAMUSUMUZDUR"

Başkan Yılmaz, yapılan denetim görüntülerini sosyal medya hesaplarında da paylaştı. Açıklamasında, halkın sofrasına uzanan her tehdide karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı:

"Denetimlerimizde gördüklerimize inanamadık. Küflenmiş reçeller, bozulmuş salçalar, tarihi geçmiş ürünler… Tümü sağlıksız ortamlarda hazırlanmış. Vatandaşın sofrasına güvenle koyduğu her lokma bizim namusumuzdur. Bu bilinçle denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Halkımızın sağlığı için buradayız ve dimdik ayaktayız."