Gaziantep'te "biyolojik örnek alma ve entübasyon" kabini üretimine başlandı
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Sami Konukoğlu, Koronavirüs, Gaziantep, Sağlık

Gaziantep'te "biyolojik örnek alma ve entübasyon" kabini üretimine başlandı

Gaziantep'te faaliyet gösteren bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini azaltabilmek amacıyla, sağlık çalışanlarının hastayla temas etmesini önleyen "biyolojik örnek alma ve entübasyon" kabinleri üretiyor.

15.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:10
Gaziantep'te

Gaziantep'te faaliyet gösteren bir firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşma riskini azaltabilmek amacıyla, sağlık çalışanlarının hastayla temas etmesini önleyen "biyolojik örnek alma ve entübasyon" kabinleri üretiyor.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, sosyal sorumluluk anlayışından hareketle üretilen kabinler, sağlık personelini koronavirüsün bulaşma riskine karşı koruduğu belirtildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, ürettikleri kabinlerin ilk örneklerinin SANKO Üniversitesi Hastanesine teslim edildiğini kaydetti.

Koronavirüs pandemisine karşı her kişi ve kurumun sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini aktaran Konukoğlu, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Kentteki diğer hastaneler için de aynı kabinlerden üretiyoruz. Bu süreçte görevli sağlık personeli en büyük risk grubunda yer alıyor. Sağlık personelinin virüsten korunması amacıyla TOFAŞ'ın hazırladığı ve firmamızın Ar-Ge birimimizin geliştirdiği biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinlerinin üretimine başladık. Böylece hem sağlık personeli korunmuş oluyor hem de ultraviyole temizleme sayesinde hasta güvenliğini sağlıyor. Bu vesile ile kabinlerin projelerini hazırlayan ve üretimde kullanımımıza izin veren TOFAŞ yönetimine kurumum ve sağlık teşkilatı adına teşekkür ederim."

Entübasyon kabininin hastanın havalandırılması sırasında kullanılması amacıyla üretildiğine dikkat çeken Konukoğlu, söz konusu işlem sırasında sağlık çalışanının hasta ile yakın temas halinde olduğunu belirtti.

Konukoğlu, entübasyon kabinin sağlık personelini koronavirüsün bulaşma riskine karşı koruduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Entübasyon kabini uygulaması ile hastaya hava yolu desteği sağlanırken, sağlık çalışanları ve hastane ortamının bulaşma riski azaltılarak maksimum önlem alınıyor. Bu risk yapay solunum desteği sunulması gereken hastalarda entübasyon denilen solunum yollarına ağızdan bir tüp yerleştirilmesi sırasında daha da artmaktadır. Entübasyon kabinleri işlem sonrası dezenfekte edilerek güvenle kullanılabiliyor. Hasta veya virüs şüphesi olan kişi, hastaneye geldiğinde riski azaltmak amacıyla kabine alınıyor. Kabinin izole edilmiş deliklerinden eller içeriye uzatılarak temas olmaksızın örnek alınıyor. Hem sağlık çalışanı hem de kabine giren kişinin, virüsten etkilenme riski azaltılıyor. Kabin, içinde bulunan ultraviyole ışık sistemi ile her kullanım sonrası çok kısa sürede temizlenerek, bir sonraki hasta için hazır ediliyor."

Kaynak: AA

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