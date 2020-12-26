Gaziantep'te beton dökümü sırasında inşaatın zemini çöktü: 2 yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir inşaatta beton dökümü sırasında zeminin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir inşaatta beton dökümü sırasında zeminin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Pancarlı Mahallesi'ndeki bir inşaatın zemin katı, beton dökme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Göçük sonrası hafif yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri alanda inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir