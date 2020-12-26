Gaziantep'te beton dökümü sırasında inşaatın zemini çöktü: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te beton dökümü sırasında inşaatın zemini çöktü: 2 yaralı

26.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:14
Gaziantep'te beton dökümü sırasında inşaatın zemini çöktü: 2 yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir inşaatta beton dökümü sırasında zeminin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir inşaatta beton dökümü sırasında zeminin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Pancarlı Mahallesi'ndeki bir inşaatın zemin katı, beton dökme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

Göçük sonrası hafif yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Polis ve itfaiye ekipleri alanda inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Burak Özçivit Oktay Kaynarca
Spor Ryan Babel Erol Bulut Samet Aybaba Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te beton dökümü sırasında inşaatın zemini çöktü: 2 yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 12:15:31. #1.15#
title