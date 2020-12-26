Gaziantep'te beton dökümü sırasında inşaatın zemini çöktü: 2 yaralı
26.12.2020 12:11 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:14
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir inşaatta beton dökümü sırasında zeminin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir inşaatta beton dökümü sırasında zeminin çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Pancarlı Mahallesi'ndeki bir inşaatın zemin katı, beton dökme sırasında henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Göçük sonrası hafif yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Polis ve itfaiye ekipleri alanda inceleme yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir