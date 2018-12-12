Gaziantep'te Ayakkabı Fuarı Açıldı

Gaziantep'te, 28'inci Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 28'incsi düzenlenen fuarın açılış törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce, iş adamları ve davetliler katıldı.

250 firma ve bin markanın yer aldığı fuarın açılış konuşmasını yapan Vali Davut Gül, 28 defa yapmak burada bir kümeleşmenin bir devamlılığın olduğunu gösteriyor. Şundan emin olalım Türkiye'nin yarını bugünden daha parlak. Bugünü de dünden daha iyi. Hiç bir şey geriye gitmiyor. Bir ekonomik saldığı altında kaldık ama çok şükür hem Gaziantep hem Türkiye bunu çabuk atlattı. Diğer ülkelerden daha da çabuk atlattı. Bizim özellikle ihracat yapan firmalar için de bir avantaj doğdu. Özellikle döviz kurundan dolayı belli bir avantajımız var şu anda. Bu daha çok ihracat demek, daha çok üretim demek, daha çok kendimizi yenilememiz demek. Bunu da en iyi Gaziantepliler yapıyor dedi.

Fatma Şahin ise fuarların önemine dikkat çekerek yurt dışındaki bazı şehirlerin fuarcılık sayesinde ülke ekonomisinden daha çok büyüdüğünü dile getirdi. Şahin, Projelerimizi yabancı yatırımcılara göstermek için gittiğimiz Cannes'da burada bir şehir ekonomisinin nasıl ülke ekonomisinin on katına çıkabildiğini gördük. Tek yaptıkları şey fuarcılık. Ayda bir dünyanın en büyük fuarını yapıyorlar. Kırmızı halıda dünyanın en büyük film yıldızlarını getiriyorlar, 1 ay sonra MIPIM'de dünyanın en büyük gayrimenkul satıcılarını getiriyorlar, tek yaptıkları şey bu. Şehir ekonomisi ülke ekonomisinin 10 katı üzerine çıkıyor. Böyle bir dünya var. Önce dünyayı çok iyi anlamamız lazım. Biz bölgemizin Cannes'i olabiliriz hiçbir eksiğimiz yok. Elbette sınırımızdan kaynaklı risklerimiz var ama risk eşittir rızk. Eğer her krizi fırsata dönüştüremezsek, sürekli mazeret üretirsek bugün hiçbirimiz burada olmazdık. Zaten yeterince mazeretimiz var. Zaten dibimizde bir istikrarsızlık var. Zaten 500 bin mültecimiz var. Zaten bir sürü sıkıntımız var. Ama asıl olan şey bu coğrafyada ekmeğini taştan çıkaranlarındır diye konuştu.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi ise her geçen gün ihracat rakamlarının arttığına dikkat çekerek şunları söyledi

Üretim gücü, ihracatı ve güçlü ekonomisi ile Türkiye'nin lokomotif kenti olan Gaziantep her koşulda ülkemiz için katma değer oluşturmaya devam ediyor. Geniş bir yelpazede üretim yapan şehrimizden Kasım ayında 665 milyon 637 bin dolar ihracatla tarihimizin en yüksek ihracatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Böylesi zorlu bir dönemde rekor kırdık. Türkiye'nin kamış ayı ihracatı yüzde 9,4 artarken, Gaziantep'in ihracatı yüzde 13,4 oranında arttı. Hani 2011 yılından önce hep Türkiye'nin iki katı büyüyorduk ya, yine o günlerin yaklaştığının habercisi olduğuna inanıyorum bu rakamın. 11 aylık dönemde ise 6 milyar 356 milyon 675 bin dolar ihracat gerçekleştirdik ve yıl sonu hedefimiz olan 7 milyar dolara Allah'ın izniyle ulaşacağımıza inanıyorum.

Konuşmaların ardından davetliler kurdelesi kesilen fuardaki stantları dolaştı.