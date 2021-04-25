GAZİANTEP - Atıl durumdaki otelin otoparkında erkek cesedi bulundu
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GAZİANTEP - Atıl durumdaki otelin otoparkında erkek cesedi bulundu

Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Güncel

Gaziantep'te atıl durumdaki bir otelin otoparkında erkek cesedi bulundu.

Gaziantep'te atıl durumdaki bir otelin otoparkında erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesinde atıl vaziyette bulunan bir otelin otoparkına giren hurdacı, hareketsiz bir kişinin olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin Murat K'ye (45) ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri incelemesinin ardından ceset otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

GAZİANTEP - Atıl durumdaki otelin otoparkında erkek cesedi bulundu
GAZİANTEP - Atıl durumdaki otelin otoparkında erkek cesedi bulundu
GAZİANTEP - Atıl durumdaki otelin otoparkında erkek cesedi bulundu
GAZİANTEP - Atıl durumdaki otelin otoparkında erkek cesedi bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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