Gaziantep'te '7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması' başladı - Haberler
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Gaziantep'te "7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması" başladı

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel
Gaziantep'te

Gaziantep'te düzenlenen "7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması" açılış töreniyle başladı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen "7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması" açılış töreniyle başladı.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) organizasyonunda Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halı Tasarım Derneği (HATAD) iş birliğinde gerçekleştirilen "7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması"nda finale kalan ve Gaziantepli halı firmaları tarafından dokunan 20 halı Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) hizmet binasında sergilendi.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, açılışta yaptığı konuşmada, bu yıl yedincisini düzenledikleri yarışmaya çeşitli üniversitelerden 200 eser geldiğini, jürinin değerlendirmeleri sonucunda finale kalan eserlerin sayısının 20'ye indiğini aktardı.

2020 halı ihracatı rakamlarına değinen Kaplan, Çin'in 2,96 milyar dolarla en çok halı ihracatı yapan birinci ülke olduğunu, Türkiye'nin de 2,62 milyar dolarla ikinci ihracatçı ülke konumunda bulunduğunu belirtti.

Kaplan, makine halısında da 4,75 milyar dolarlık "pasta" olduğunu Türkiye'nin 2,23 milyar dolarla en çok ihracat yapan ülke konumunda bulunduğunu aktardı.

Türkiye'nin, dünyadaki dokuma makine halısının yüzde 71'ini karşıladığını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Bizden sonraki ikinci ülke yüzde 8'ini karşılıyor. Yaklaşık 9 kat fark var. Bu da ülke olarak halının başkenti olduğumuzu teyit ediyor. Biz bir kilo halıyı 2,93 dolara, Belçika 5,26 dolara, Çin 4,53 dolara satıyor. Türkiye çok rekabetçi bir ülke. Günün şartlarına göre adapte ediyor. Tasarım ihtiyacına göre müşterinin pazar ihtiyacını karşılıyor. Yüzde 71'lik pastaya sahip Türkiye'nin, katma değeri arttıracak potansiyel var. Karşınızda rakip yok. İkinci rakiple aranızda yaklaşık 9 kat fark var. Halı sektörü 2020 yılında nadir artış gösteren sektörlerden biriydi. Geçen yıl yüzde 7'lik artış gösterdik. Türkiye geneli ihracata baktığımızda 12 ayda 207 milyar dolarlık ihracat var. Bunun 3,3 milyar dolarını, Türkiye'nin ihracatının yüzde bir buçuğunu halı sektörü sağlamış oluyor."

Kaplan, konuşmasında Gaziantep'in ihracat rakamlarına da değinerek kentin son 12 ayda 9,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, halı sektörünün bu ihracatın ilk sırasında yer aldığını belirtti.

Sektörle ilgili yaptıkları çalışmalara ilişkin de Kaplan, şöyle devam etti:

"Sektörü daha iyi yere getirmek, katma değeri arttırmak için HADAT'ı kurduk. İleride yapacağımız çalışmalarla HATAD tarafından sertifika verilecek. Gaziantep Üniversitesinde halı tasarım bölümü açıldı, yetenekle öğrenci alındı. Öğrencilerimize burs veriyoruz. İlerleyen süreçte iş garantisi noktasında destek verme planımız var. 4 yılın sonunda doğru gençleri yetiştirmiş oluruz. Şehirde böyle büyük sektör var. Yetenekli gençleri sektörle tanıştırmak, üniversitelerde halı tasarım bölümünü seçmeleri konusunda yönlendirmek istiyoruz. Halıcılık dış ticaret endüstri meslek lisesi açıldı. Buradaki öğrencilere de burs veriyoruz. Sektörün ihtiyacını karşılayacak bir lise olacak. Yine GAÜN'de halı yüksek lisans programı açıldı. Sektöre katkısı olacağına inanıyoruz."

???????Akademisyenlerin sunumlarıyla devam eden törene, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Yarışmada ilk 5'e giren eserler, 26 Eylül Pazar günü düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Gaziantep'te 7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması başladı

Gaziantep'te 7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması başladı

Gaziantep'te 7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması başladı

Gaziantep'te 7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması başladı

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Gaziantep'te '7. Makine Halısı Desen Tasarım Yarışması' başladı - Haberler
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