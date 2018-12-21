Gaziantep'te 6 Bin 317 Şehit İçin Kur'an-ı Kerim Tilaveti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ile Gaziantep İl Müftülüğünün işbirliğinde, Antep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, duygu dolu anlar yaşadı. Gazi şehir, vatanını, namusunu ve bağımsızlığını düşmana karşı savunan kahraman şehitlerini unutmadı. Güneydoğu Anadolu'yu istila etmek isteyen düşmanların karşısında savunmasıyla gösterdiği büyük kahramanlığı, her yıl 25 Aralık öncesi düzenlenen programlarla hatırlayan kent, Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ben Anteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i değil tüm Türkiye'yi kurtardılar" sözüne layık oldu ve kendi imkanlarıyla destan yazdı. Antep Savunmasında adeta ölüme meydan okuyan 6 bin 317 şehit için Kur'an-ı Kerim Tilaveti yapıldı, şehitlerin ruhuna hediye edildi. Programa katılan imam hatipler Kur'an-ı Kerim tilavetiyle dinleyenleri mest etti. Fatih Cami imam hatiplerinden Bünyamin Topçuoğlu, İstanbul Eminönü Yeni Cami imam hatiplerinden Ferruh Muştuer ve Eyup Sultan Cami imam hatiplerinden Metin Çakar, katılımcılara duygu yüklü anlar yaşattı.

Yaklaşık 2 saat süren programın sonunda gecenin anısına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, imam hatiplere hediye takdim etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA