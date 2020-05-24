GAZİANTEP Sokağa çıkınca torunlarıyla görüntülü bayramlaştılar
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GAZİANTEP Sokağa çıkınca torunlarıyla görüntülü bayramlaştılar

Sokağa çıkınca torunlarıyla görüntülü bayramlaştılarGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak park ve sokaklarda dolaştı.

24.05.2020 18:57 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:06

Sokağa çıkınca torunlarıyla görüntülü bayramlaştılar

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sokağa çıkma izni verilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uyarak park ve sokaklarda dolaştı. Bazıları ise yakınlarıyla cep telefonlarından görüntülü görüşerek, bayramlaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, bugün 6 saat izin verildi. İslahiye ilçesinde de 65 yaş ve üzeri vatandaşlar evlerinden çıkarak sokaklar ile parklarda yürüyüş yaptı. Karşılaştıkları yakınlarıyla da sosyal mesafeye kuralına uyarak bayramlaştı.

66 yaşındaki Hüseyin Özer, gazeteciler aracılığı ile Ankara'da bulunan eşi ve çocukları ile torunlarının bayramını kutladı.

Mehmet Koyuncu ise kızı ve torunlarıyla cep telefonundan görüntülü görüşerek bayramlaştı. Torunlarını görünce duygusal anlar yaşayan Koyuncu, "Koronavirüs tedbirleri nedeniyle kızım ve torunlarımla bir araya gelemedik, Bayramlaşamadığımız için onlarla görüntülü görüştük. Torunum 'Dede, sizi çok özledim' diyor. Biz de özledik ama yapılabilecek bir şey yok. Allah'ım Rab ismiyle insanları terbiye ediyor. Gözümüzle görmediğimiz bir mikrop tüm dünyayı etkisi altına alırken, dünyayı dize getirip, terbiye etti" dedi.

GAZİANTEP Sokağa çıkınca torunlarıyla görüntülü bayramlaştılar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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