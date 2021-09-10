Gaziantep Sağlık İl Müdürü Tiryaki: "4. doz büyük ihtimalle ihtiyaç olacak gibi gözüküyor"
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Gaziantep Sağlık İl Müdürü Tiryaki: "4. doz büyük ihtimalle ihtiyaç olacak gibi gözüküyor"

İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul - Haberler | Sağlık

Gaziantep Sağlık İl Müdürü Tiryaki: "4. doz büyük ihtimalle ihtiyaç olacak gibi gözüküyor" "Geçirdiği mutasyonlarla hastalık daha da güçlü ortaya çıkıyor" Gaziantep, tek doz aşılamada yüzde 80 oranını geçerken, artan vaka sayıları da endişe veriyor.

Gaziantep Sağlık İl Müdürü Tiryaki: "4. doz büyük ihtimalle ihtiyaç olacak gibi gözüküyor"

"Geçirdiği mutasyonlarla hastalık daha da güçlü ortaya çıkıyor"

GAZİANTEP - Gaziantep, tek doz aşılamada yüzde 80 oranını geçerken, artan vaka sayıları da endişe veriyor.

Virüsün uğradığı mutasyonlarla hastalığı daha da güçlü ortaya çıkmasına neden olduğunu belirten Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, aşıda 4'üncü dozun büyük ihtimalle ihtiyaç olacağını söyledi.

Aşılamayla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Dr. Tiryaki, "İlk başta Sinovac vardı ve ilk iki dozu genelde birçok insan Sinovac yaptırdı. Geriden gelen nüfustan kaynaklanan ya da yaş gruplarının aşağı inmesiyle Biontech yapılmaya başlanmıştı. Şu anda 2'nci doz Sinovac bir doz Biontech şeklinde bir uygulamamız var, bazı kişilerin tercihine göre üç doz Sinovac yapılıyor ve 4'üncü doz büyük ihtimalle ihtiyaç olacak gibi gözüküyor" dedi.

"Geçirdiği mutasyonlarla hastalık daha da güçlü ortaya çıkıyor"

Virüsü çok iyi tanımadıklarını ifade eden Sağlık Müdürü Dr. Tiryaki, "Biz bu virüsü çok tanımıyoruz, 2 yıl bile daha olmadı, nasıl bir karakteristiği olduğunu bilmiyoruz, nasıl mutasyon geçirecek, nasıl mutasyonun sonucunda bir durum ortaya çıkacak bilmiyoruz. Umudumuz bu mutasyonların hastalık yapıcı özelliğini kaybetmesi ama hastalık yapıcı özelliğini hala kaybetmedi. Geçirdiği mutasyonlarla hastalığın daha da güçlü ortaya çıkmasına, bulaşmasına ve vaka sayılarının artmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Sağlık İl Müdürü Tiryaki: '4. doz büyük ihtimalle ihtiyaç olacak gibi gözüküyor'
Gaziantep Sağlık İl Müdürü Tiryaki: '4. doz büyük ihtimalle ihtiyaç olacak gibi gözüküyor'
Gaziantep Sağlık İl Müdürü Tiryaki: '4. doz büyük ihtimalle ihtiyaç olacak gibi gözüküyor'
Gaziantep Sağlık İl Müdürü Tiryaki: '4. doz büyük ihtimalle ihtiyaç olacak gibi gözüküyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul

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