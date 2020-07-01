Gaziantep kırsalındaki yollara yoğun bakım Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi şehrin, anayollarında gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları kapsamında Şahinbey başta olmak üzere Araban, Yavuzeli ve Karkamış ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde yürütülen sathi kaplama asfalt çalışmalarına son sürat devam ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gazi şehrin, anayollarında gerçekleştirilen iyileştirme çalışmaları kapsamında Şahinbey başta olmak üzere Araban, Yavuzeli ve Karkamış ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde yürütülen sathi kaplama asfalt çalışmalarına son sürat devam ediliyor.

Kent genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra taşra ilçelerindeki sathi kaplama asfalt çalışmaları için de yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerde bulunan anayolların bakım ve onarım çalışmaları için kolları sıvadı. Buna göre, Şahinbey'de Cevizli-Kürüm kırsal mahalleleri arasında 5,2 kilometre (km), Araban'a bağlı Elif Kırsal Mahallesi ile Yavuzeli Rumkale yol ayrımı mevkiinde 11,8 km, Araban'da Aşağıyufkalı-Yukarıyufkalı arasında 2,4 km, Sarıtepe yol ayrımı-Karababa-Küçüklü-Aşağı Karavaiz-Aşağıyufkalı bağlantı yollarında 10,5 km ve son olarak Karkamış'ta; Kelekli, Tosunlu, Savaş, Örtmetaş, Yazır, Karacurun, Subağı, Yeşerti ve Çiftlik'te 22 kilometrelik sathi kaplama asfalt çalışması tamamlandı. Böylelikle yaklaşık 52 km uzunluğunda köy yolu iyileştirilerek araç geçişleri için kullanıma hazır hale getirildi.

"Mahsullerimiz toz toprak oluyordu"

Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Araban ilçesinin Yukarıyufkalı Mahalle Muhtarı Arzuman Toprak, yolla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade ederek, "Tarım arazilerimizdeki mahsuller toz, toprak oluyordu. Artık, bu gibi sıkıntılar yaşamıyoruz. Yolumuz çok güzel oldu. Başta Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere ekibine çok teşekkür ediyorum. Araç trafiğimiz rahatladı. Güvenli bir şekilde ulaşım sağlanıyor. Daha öncesinde yol bozuk olduğu için araçlar bu yolu kullanmayı tercih etmiyordu" dedi.

"Kadından 'muhtar olmaz' dediler"

Yolun bakım ve onarım çalışmalarında muhtar adaylık sürecine dayanan bir dizi sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Mahalle Muhtarı Arzuman Toprak, "Köy halkı, muhtar adayı olduğum süreçte benim adaylığımı onaylamadılar. 'Kadından muhtar olmaz' dediler. Ama ben mücadele ettim. Sonunda kazandım. Ardından muhtar olmamla birlikte köydeki vatandaşların bir kısmı; 'yol ile ilgili yaşadığımız sıkıntıyı çözüme kavuşturamıyor' dediler. Ama ben yolu yaptırdım" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA