Gaziantep-Kilis Tabip Odası Anka'yı ziyaret etti
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Tıp Bayramı, Gaziantep, 14 Mart, Kilis, Güncel

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Anka'yı ziyaret etti

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ni ziyaret ederek, doktor ve sağlık çalışanlarına çiçek verdi.

13.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:22
Gaziantep-Kilis Tabip Odası Anka'yı ziyaret etti

Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Gaziantep Özel Anka Hastanesi'ni ziyaret ederek, doktor ve sağlık çalışanlarına çiçek verdi.


Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Ramazan Sürücü, Genel Sekreter Dr. Kazım Doğan Eroğulları ile Dr. Ayşegül Ateş Tarla ve Dr.Orhan Batmazoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Gaziantep Anka Hastanesi yönetimini ve doktorlarını ziyaret etti.


Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu ve Başhekim Dr. Fırat Dalgıçer tarafından karşılanan Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Ramazan Sürücü ve beraberindeki heyet, hastanede görev yapan doktorlar ve sağlık çalışanlarına karanfil vererek, tıp bayramını kutladı.


Ziyarette, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve Gaziantep'te alınan tedbirlerle ilgili hastane yönetimine bilgi veren Gaziantep-Kilis Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Sürücü, sağlıkta şiddet olaylarına da değindi.


Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla meslektaşlarımızın hastanemizi ziyaret etmesi ve bizlerle beraber olması bizleri gururlandırdı. Yoğun iş temposu içinde bile bizleri unutmadıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.


Doktorlarla birlikte hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret eden oda yönetimi, hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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Manşet

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