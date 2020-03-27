Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri artırılıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri artırılıyor - Haberler
Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis, Güncel

Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri artırılıyor

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler artırılıyor.

27.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:02
Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri artırılıyor

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler artırılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yeni bir döneme geçti.

Kent merkezindeki otobüs ve tramvay hatlarında yeni düzenleme yapan ekipler, iki kişilik koltukların yarısını şeritle kapattı, arka arkaya olan koltukları ise bir dolu bir boş olacak şekilde uyarladı. Böylelikle toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşların sosyal mesafeyi koruması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Kıymetli yolcularımız, sağlığınız için alınan tedbirler doğrultusunda ekiplerimiz, araçlarımızı hazır hale getiriyorlar. Lütfen 'sosyal mesafe' kurallarına uyalım" denildi.

Ayrıca, Araban Kaymakamlığınca alınan karar doğrultusunda yaşlıların evlerinden çıkmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların maaşları görevlilerce çekilip evlerine teslim edilecek.

Kaymakam Abdulhamid Mutlu, yaptığı açıklamada, imam ve öğretmenler aracılığıyla gerçekleştirilecek hizmetten yararlanmak için yaşlıların 03426112227 veya 03426112449 numaralı telefonlardan başvuru yapabileceklerini bildirdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye çalışmalarını değerlendirmek üzere ilgili daire başkanlarıyla telekonferans toplantısıyla görüştü.

Çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanmaya çalıştıklarını ifade eden Beyazgül, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını yineliyoruz, ve 'Şanlıurfa evde kal' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Behçet Atilla ise yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı Türkiye'nin uyguladığı tedbirlere destek olmak için maske üretmeye başladıklarını hatırlatarak, üretilen 800 maskenin ilk olarak AFAD İl Müdürlüğümüne teslim edildiğini belirtti.

Malatya

Malatya'da da İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak, İçişleri Bakanlığınca duyurulan tedbirlerin uygulanmasına yönelik kararlar aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü 65 yaş üstündeki yaşlılara verilen hizmetlerle ilgili video hazırladı.

Çağrı merkezinde vatandaşların taleplerini alan polislerin yer aldığı videoda, alınan taleplerin yerine getirilmesine ilişkin görüntülere yer verildi.

Kilis

Kilis'te ise İl Hıfzıssıhha Kurulu tedbirleri artırdı.

İl, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleriyle il genel meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesine karar verildi.

Musabeyli ilçesinde de Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü 552 vatandaşa destek vermek için çalışıyor.

Bu kapsamda ziyaret edilen vatandaşların şu ana kadar alışveriş, fatura yatırma, ilaç alma, muayene olma ve maaş çekme gibi talepleri yerine getirildi.

İsmi açıklanmayan ve yürüme güçlüğü çeken bir yaşlı ise jandarma ekiplerinin sırtında taşınarak işlemleri yaptırıldı, maaşının çekilmesine destek olundu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye ulaştı Haberler
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye ulaştı
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de dün sadece 5 ölüm yaşandı Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de dün sadece 5 ölüm yaşandı
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu Haberler
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
Koronavirüs yüzünden artan fiyatlara kızan oto yıkama işletmecisi, gelen araçları ücretsiz dezenfekte ediyor
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor
TÜSİAD'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup: Daha sıkı tedbirler gerekiyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
Ankara Mamak Belediyesi, koronavirüse karşı Kovid-19 SAVAR'la sokakları dezenfekte ediyor
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da maddi durumu yeterli olmayan 65 yaş ve üstü 50 bin kişiye gıda yardımı yapılacak
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Hac ödemeleri ikinci bir duyuruya kadar ertelendi
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Koronavirüsten korunmak için ormanda ağacın tepesine ev yaptılar
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Fabrika gibi çalışan meslek lisesi 15 günde 100 tondan fazla dezenfektan üretti
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Son dakika: Bankalar Birliği'nden 3 ay ana para ve faiz ödemesiz yeni kredi desteği
Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek
Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi?
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Tüm illerimizde teyakkuz halindeyiz
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı
Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor
Vanlı vatandaş, ilk koronavirüs vakasının açıklanmasından sonra görüştüğü kişileri not alıyor
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor
Yılın 6 ayı kapalı olan karayolunu açma çalışmaları devam ediyor
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
Çin'de SARS, kuş gribi, domuz gribi, koronavirüsle mücadele eden profesör: Türk halkı 3 hafta evden çıkmasın
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 9 Nisan'a uzattı
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin askıda kalma sürecini 9 Nisan'a uzattı
Öfkeli adam, bir gün önce tartıştığı baba ve oğlunun dükkanını 12 kişiyle bastı
Öfkeli adam, bir gün önce tartıştığı baba ve oğlunun dükkanını 12 kişiyle bastı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Şentop Zekeriya Birkan Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Seda Akgül Basketbolcu Demet Akalın Chloe Loughnan
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Mart Milli Kadın Açıklama
Şu an buradasınız: Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri artırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2020 13:05:58. #1.14#
title