Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri artırılıyor Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler artırılıyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler artırılıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yeni bir döneme geçti.

Kent merkezindeki otobüs ve tramvay hatlarında yeni düzenleme yapan ekipler, iki kişilik koltukların yarısını şeritle kapattı, arka arkaya olan koltukları ise bir dolu bir boş olacak şekilde uyarladı. Böylelikle toplu taşıma araçlarını kullanacak vatandaşların sosyal mesafeyi koruması hedefleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Kıymetli yolcularımız, sağlığınız için alınan tedbirler doğrultusunda ekiplerimiz, araçlarımızı hazır hale getiriyorlar. Lütfen 'sosyal mesafe' kurallarına uyalım" denildi.

Ayrıca, Araban Kaymakamlığınca alınan karar doğrultusunda yaşlıların evlerinden çıkmasını engellemek amacıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların maaşları görevlilerce çekilip evlerine teslim edilecek.

Kaymakam Abdulhamid Mutlu, yaptığı açıklamada, imam ve öğretmenler aracılığıyla gerçekleştirilecek hizmetten yararlanmak için yaşlıların 03426112227 veya 03426112449 numaralı telefonlardan başvuru yapabileceklerini bildirdi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye çalışmalarını değerlendirmek üzere ilgili daire başkanlarıyla telekonferans toplantısıyla görüştü.

Çağın gerektirdiği teknolojiyi kullanmaya çalıştıklarını ifade eden Beyazgül, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını yineliyoruz, ve 'Şanlıurfa evde kal' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneği Temsilcisi Behçet Atilla ise yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı Türkiye'nin uyguladığı tedbirlere destek olmak için maske üretmeye başladıklarını hatırlatarak, üretilen 800 maskenin ilk olarak AFAD İl Müdürlüğümüne teslim edildiğini belirtti.

Malatya

Malatya'da da İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplanarak, İçişleri Bakanlığınca duyurulan tedbirlerin uygulanmasına yönelik kararlar aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü 65 yaş üstündeki yaşlılara verilen hizmetlerle ilgili video hazırladı.

Çağrı merkezinde vatandaşların taleplerini alan polislerin yer aldığı videoda, alınan taleplerin yerine getirilmesine ilişkin görüntülere yer verildi.

Kilis

Kilis'te ise İl Hıfzıssıhha Kurulu tedbirleri artırdı.

İl, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleriyle il genel meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesine karar verildi.

Musabeyli ilçesinde de Vefa Sosyal Destek Grubu, ilçede kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü 552 vatandaşa destek vermek için çalışıyor.

Bu kapsamda ziyaret edilen vatandaşların şu ana kadar alışveriş, fatura yatırma, ilaç alma, muayene olma ve maaş çekme gibi talepleri yerine getirildi.

İsmi açıklanmayan ve yürüme güçlüğü çeken bir yaşlı ise jandarma ekiplerinin sırtında taşınarak işlemleri yaptırıldı, maaşının çekilmesine destek olundu.

Kaynak: AA