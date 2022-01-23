GAZİANTEP - Kar, hayatı olumsuz etkiliyor (2)

Karlı yolda seyir halindeki araçlar Gaziantep'te etkili olan kar nedeniyle kara ulaşımı güçlükle sağlanırken, kent genelindeki uçuşlar da iptal edildi.

GAZİANTEP (AA) - Karlı yolda seyir halindeki araçlar Gaziantep'te etkili olan kar nedeniyle kara ulaşımı güçlükle sağlanırken, kent genelindeki uçuşlar da iptal edildi.

Sabaha karşı başlayan kar, şehri beyaza bürüdü. İlk karla beraber belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam etti.

Yaya ve araç trafiğinin güçlükle sağlanabildiği kentte, tramvay hattı da seferlerine devam etti.

Kar nedeniyle Gaziantep Havalimanındaki ulaşımda da aksamalar yaşandı. Ekipler, hava muhalefeti nedeniyle kentteki tüm uçuşları iptal etti.