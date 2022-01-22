Karla mücadele çalışmaları sürüyor
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Karla mücadele ekiplerinin kent merkezindeki çalışmaları İş makinesinin yoldaki ve kaldırımdaki kar kütlelerini kamyona yüklemesi MALATYA - Malatya'da belediye ekipleri, başta kent merkezi, Kanalboyu, İnönü Caddesi olmak üzere karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Karla mücadele ekiplerinin kent merkezindeki çalışmaları
İş makinesinin yoldaki ve kaldırımdaki kar kütlelerini kamyona yüklemesi MALATYA - Malatya'da belediye ekipleri, başta kent merkezi, Kanalboyu, İnönü Caddesi olmak üzere karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.