Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele ekiplerinin kent merkezindeki çalışmaları İş makinesinin yoldaki ve kaldırımdaki kar kütlelerini kamyona yüklemesi MALATYA - Malatya'da belediye ekipleri, başta kent merkezi, Kanalboyu, İnönü Caddesi olmak üzere karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.