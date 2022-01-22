Karla mücadele çalışmaları sürüyor - Haberler
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Karla mücadele çalışmaları sürüyor

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Karla mücadele ekiplerinin kent merkezindeki çalışmaları İş makinesinin yoldaki ve kaldırımdaki kar kütlelerini kamyona yüklemesi MALATYA - Malatya'da belediye ekipleri, başta kent merkezi, Kanalboyu, İnönü Caddesi olmak üzere karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Karla mücadele ekiplerinin kent merkezindeki çalışmaları

İş makinesinin yoldaki ve kaldırımdaki kar kütlelerini kamyona yüklemesi MALATYA - Malatya'da belediye ekipleri, başta kent merkezi, Kanalboyu, İnönü Caddesi olmak üzere karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

Karla mücadele çalışmaları sürüyor

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Güncel, Haber

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