Gaziantep islahiye üzüm ve biber festivali sona erdi

06.09.2019 10:42

İslahiye Üzüm ve Biber Festivali sona erdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, düzenlenen 3'üncü Geleneksel İslahiye Belediyesi Üzüm ve Biber Festivali binlerce kişinin katıldığı konserlerle sona erdi.

İlçede yetiştirilen kırmızı biberi ve sofralık üzümü tanıtmak için Büyükşehir Belediyesi desteğiyle İslahiye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 3'üncü Geleneksel Üzüm ve Biber Festivali'nin son gününde Demokrasi Meydanında Göknur Karadağ ve Ayaz Erzen sahne aldı. Binlerce kişi söylenen türkülere eşlik edip, müzik eşliğinde halay çekti.

Konser öncesi konuşan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Bölgemizde yetişen, üzüm ve biberimizi dünyaya tanıtmak ve katma değer kazandırmak istiyoruz. Bu kaliteyi dünyaya tattırabilmek için çalışıyoruz. Bu coğrafyada yetişen biber ve üzümün aroması lezzetleri farklı. Önümüzdeki yıllarda üzüm ve biber işlemeyle ilgili tarıma dayalı sanayinin de gelişmesi için elimizde gelen gayreti göstereceğiz. Acısıyla, tatlısıyla İslahiye diyoruz ödedi.

Konuşmaların ardından en iyi kırmızı biber yarışması düzenlendi. Jüri tarafından biberler, görünüm, kalite, aroma ve tadına göre değerlendirilip puan verildi. Biberde ilk üçe giren yarışmacılara altın ile ödüllendirildi. Festivale katkı sunanlara plaket takdim edildi. Yarışma standını ziyaret eden İlçe Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan ve beraberindekiler ise üreticilerle sohbet etti. Kırmızı biberden 23 tane yiyen 49 yaşındaki Ahmet Gezer, festivale renk katarken, bir sepet biber ile ödüllendirildi.

Festival, konserin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA