GAZİANTEP'İN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNE BİN 305 ATLETLE START VERİLDİ - Haberler
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GAZİANTEP'İN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNE BİN 305 ATLETLE START VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 3'üncü Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na, 15 ülkeden ve 70 şehrinden 45'i milli atlet olmak üzere bin 305 atlet katıldı.

GAZİANTEP (DHA) - Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 3'üncü Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu'na, 15 ülkeden ve 70 şehrinden 45'i milli atlet olmak üzere bin 305 atlet katıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde Gaziantep'in Düşman İşgali'nden Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen 3'üncü Gazi Yarı Maratonu'nda on binlerce Gaziantepli 6 bin 317 şehit anısına koştu. Türkiye'nin en prestijli yarı maratonları arasında gösterilen Gazi Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Yol Koşusu'nun yanı sıra 5 kilometrelik Bu 100'den Gaziantep Halk Koşusu ile kurtuluş coşkusu, koşuya katılan vatandaşlarla şehrin dört bir yanına taşındı. Etkinlikte ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediye spor sporcuları tarafından 14 Şehit Anıtı Bayrak Koşusu yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, start öncesinde sporculara seslenerek Gaziantep'in kurtuluş mücadelesinde verdiği fedakarlıklardan bahsederek gençlerin de ikinci yüz yılda yeni destanlar yazacağını söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi önünde başlayan ve 10 kilometre mesafe kat edecek sporcular için startı Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar verdi.

ŞAHİN 'İKİNCİ YÜZYILDA GENÇLER GAZİANTEP İÇİN DESTAN YAZACAK'

Şahin, Gaziantep'in tarihte verdiği kurtuluş mücadelesinin ardından ikinci yüz yılda şehrin eğitim, bilim ve spor şehri yapılması için çalıştıklarını söyledi.

Tarihte ikinci yüz yılın destanını gençlerin yazacağını söyleyen Şahin, Yüz yıl önce atalarımız ne yağmur ne kar, ne açlık dinledi. Gaziantep Kalesi'ne ay yıldızlı bayrağı takmak için canını verdi. 6 bin 317 şehidi torunları olarak geldiğiniz için helal olsun size. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Meclis'i toplayarak 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki Onlar yalnız Gaziantep'i değil Türkiye'yi de kurtardılar' dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Başkanınız olarak sizlerle yeni hedeflere gidiyoruz. İkinci yüzyılın destanını siz gençler yazacaksınız. Gaziantep'i 'Eğitim, Spor Şehri' sizler yapacaksınız. Hayat bir maraton. Bu coğrafyada çok çalışacak, güçlü olacağız. Gelecek sizlerin diye konuştu.

Başkan Şahin'in konuşmalarının ardından Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, kurtuluş mücadelesi için start alan sporcuları tebrik ederek Gaziantep'te gerçekleştirilen etkinlikten gurur duyduğunu söyledi.

Verilen startın ardından 10 kilometre yol koşusu ve 5 kilometrelik 'Bu 100'den Gaziantep Halk Koşusu' için sporcular ve vatandaşlar koşmaya başladı.

GAZİANTEP'İN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNE BİN 305 ATLETLE START VERİLDİ

GAZİANTEP'İN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNE BİN 305 ATLETLE START VERİLDİ

GAZİANTEP'İN KURTULUŞUNUN 100'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜNE BİN 305 ATLETLE START VERİLDİ

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