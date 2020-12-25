Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlanıyor
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Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlanıyor

25.12.2020 22:39 | Son Güncelleme: 25.12.2020 22:42
Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kutlanıyor

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Etkinlikler kapsamında, Şehitkamil Sanat Merkezinde düzenlenen törende, Gaziantep Valisi Davut Gül, kurtuluşun simge isimlerinden Şehit Kamil adına hazırlanan madalya ve Şehadet Belgesini, kardeşi Kemal Dilek'in oğlu Yalçın Dilek'e takdim etti. Yalçın Dilek ise madalya ve Şehadet Belgesi'ni, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na verdi.

Vali Davut Gül, Gaziantep'in çok önemli bir şehir olduğunu ve Kurtuluş Savaşı döneminde Müslüman nüfusunun 4'te birini şehit verdiğini ifade etti.

Kalan nüfusun da gaziliğe eriştiğini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Bu süreçte tabii ki önemli kahramanlar var. Şehit Kamil de bu kahramanlardan biridir. Keşke bugüne kadar Mehmet Kamil'in madalya ve Şehitlik Belgesi verilmiş olsaydı. Bu durumu tespit eden Arif Kurt, Halil İbrahim Yakar, Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na bu çalışmayı yaptıkları için kendilerine müteşekkiriz. Bu çalışmaya destek veren Adalet Bakanımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Mehmet Kamil'in ailesine çok teşekkür ediyorum. Hak yerini bulmuş oldu. Şehit Kamil, binlerce yıl sonra yine bizim gelecek kuşaklarımıza anlatılması gereken kişilerdendir. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum."

"Emaneti 800 bin Şehitkamilli adına kabul edeceğim"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Mehmet Kamil'in, madalyası ve şehitlik belgesi daha önceden olmadığını hatırlatarak, "Ben, Şehitkamil Belediyemiz adına verilen bu emaneti, ismini gururla taşıdığımız Şehit Mehmet Kamil'in, 800 bin Şehitkamilli adına kabul edeceğim. Bu emaneti de namusum kabul edip, inşallah benden sonrakilere devredecek şekilde, sancak mantığıyla hareket ederek koruyacağıma söz veriyorum. Çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yalçın Dilek ise madalya ve Şehitlik Belgesi'ni, aile olarak Şehitkamil Belediyesine bağışlama kararı aldıklarını belirterek, "Çünkü tarihe mal olmuş bir olay bu. En iyi koruyabilecek, bunları gelecek kuşaklara aktarabilecek kurum, Şehitkamil Belediyesi olduğu için kuruma bağışlamak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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