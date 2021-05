Gaziantep Hayvanat Bahçesi yeni üyelerine 'hoşgeldin' dedi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulurken yakalanan 12 makak maymunu, 3 yılan ve 4 dikenli ejderin yeni yuvası oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri şehre getirildi. Denetleme esnasında Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 12 makak maymunu ve İstanbul'da yakalanan bir kraliyet pitonu, bir albino pitonu, 4 dikenli ejder ve bir beyaz benekli mısır yılanı Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerince hayvanlar için en uygun koşullara sahip olduğu belirtilen Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne verildi. Sağlık testinden geçen hayvanları görmek amacıyla hayvanat bahçesine giden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, koruma altına alınan hayvanlar hakkında bilgi aldı, yavru maymunları meyveyle besledi.

Makak maymunlarının en uygun koşullarda barındırılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için hayvanat bahçesi ekipleri, hem yazlık hem de kışlık olmak üzere yaklaşık 45 metrekarelik alan üzerine kurulu yuvalar hazırladı. Alttan ısıtmalı olan bu evler, yeni üyelerin bundan sonraki yaşam alanı olacak.

ŞAHİN: MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAZİANTEP HAYVANAT BAHÇESİ'NE GÜVENİYOR

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin yeni üyeleri için açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, doğada bulunan bütün güzelliklerin insanoğluna emanet olduğunu belirterek, "Herkesin emaneti bizde olunca da büyük bir sorumluluğun altına girmiş oluyoruz. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni çok doğal bir ortamda inşa ettik. Geliştirmelerimizi de bu doğallığı baz alarak devamlı kılıyoruz. Her hayvanımız doğal ortamında nasıl büyüyor ve ihtiyacı ne ise buna karşılık gelecek bir anlayışla hareket ediyoruz. Son zamanlarda yasa dışı yollarla çok sayıda hayvan yakalanmaya başlandı. Bu bazen bir yılan ya da bir maymun olabiliyor. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne çok güveniyor. Yeni hayvanlar yakalandığında bize hemen haber veriliyor. Ekibimizle hemen İstanbul'a gidip yeni üyelerimizi alıyoruz ve yeni yuvalarına kavuşturuyoruz. Sağlık durumlarını öğrenmek adına veteriner hekimlerimiz devreye giriyor. Akabinde uygun koşullar ne ise her hayvan çeşidine göre ihtiyaçlar gideriliyor. Buradaki hayvanlarımız çok mutlu. Aslanların normal şartlarda sıklıkla ikiz bebekleri oluyor. Ama bizim hayvanat bahçemizde dördüz aslan yavrularıyla da karşılaştığımız oluyor. Burada en önemli şey, sevgidir. Her şey sevgiden besleniyor" diye konuştu.

MAYMUN CAN'IN KARDEŞİNİN İSMİNE VATANDAŞ KARAR VERECEK

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin maskotu haline gelen maymun Can'ın bir kardeşi olduğunu müjdeleyen Başkan Fatma Şahin, "Can'da olduğu gibi, isim kararını vatandaşımıza bırakacağız. Bunun için bir anket düzenleyeceğiz. En yakın zamanda da Can'ın kardeşiyle de halkımızı tanıştıracağız" ifadelerini kullandı.

ÖZSÖYLER: TÜRKİYE'NİN HAYVAN KURTARMA MERKEZİYİZ

Şehre getirilen hayvanlar hakkında açıklamada bulunan Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Ağrı Gürbulak Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen denetlemeler sonucu 12 makak maymunu yakalandı. Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün kararı doğrultusunda maymunlar bize gönderildi. Biz Türkiye'nin hayvan kurtarma merkeziyiz. Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak yeni üyelerimize hem yuva olacağız hem de bakımlarını üstleneceğiz. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin hızlıca büyümesinin önemli sebebi doğal hayata uyumlu olmasıdır" diye konuştu.

Makak maymunlarının yanı sıra ülkeye kaçak yollarla sokulurken yakalanan bir kraliyet pitonu, bir albino pitonu, 4 dikenli ejder ve bir beyaz benekli mısır yılanına da ev sahipliği yapacaklarını aktaran Özsöyler, "Yeni yuvaları Gaziantep Hayvanat Bahçesi olacak. Hayvanlarımızın her birinin sağlık testi yapıldı, kan örneklerin alındı. Şu anda ufak tefek rahatsızlıkları olan maymunlarımız bulunuyor. Onları karantina merkezlerimizde bir süreliğine ağırlayacağız. Ardından kendilerini onlar için hazırladığımız alanlara taşıyacağız" dedi.

