Gaziantep Havalimanı'ndaki işletmecilerde "31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptal edilmesi" sevinci
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Gaziantep Havalimanı'ndaki işletmecilerde "31 Ocak'a ötelenen kira bedellerinin iptal edilmesi" sevinci

22.02.2021 15:37 | Son Güncelleme: 22.02.2021 15:37
Gaziantep Havalimanı'ndaki işletmecilerde

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce işletilen havalimanlarında faaliyet gösteren hava yolu, yer hizmet kuruluşları ve ticari hacim işleten kiracılar için 2020 yılı içinde düzenlenen ve vadesi 31 Ocak'a ötelenen kira bedeli faturalarına ait tutarların iptal edilmesi havalimanlarındaki işletmeleri sevindirdi.

Gaziantep Havalimanı'ndaki işletmecilerden Hüseyin Günay Köse, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde en çok etkilenen sektörlerden biri olduklarını söyledi.

Kendilerine yönelik alınan karara çok sevindiklerini ifade eden Köse, "Çok sıkıntılı günler geçirdik. Son alınan kararlardan çok memnunuz. Bize bu desteği sağlayan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederim. Hepimiz çok sevinçliyiz. İnşallah aşı yaygınlaşırsa bu hastalıktan kurtuluruz. O zaman işlerimiz daha iyi olur inşallah. Bu sürede cirolarımızda yüzde 50'ye yakın kaybımız oldu." ifadelerini kullandı.

Mustafa Bozgeyik ise kararın, havaalanındaki tüm esnafı ziyadesiyle memnun ettiğini belirtti.

Salgın sürecinde sıkıntılar yaşadıklarını ancak bunu yavaş yavaş telafi etmeye başladıklarını dile getiren Bozgeyik, şöyle konuştu:

"Karardan çok memnunuz. Bu pandemi herkesi vurduğu gibi bizi de vurdu. Ciddi sıkıntılar yaşadık bu sürede. Cuma günü bizlere gelen habere çok sevindik. Geçen yıl mart ayından sonra bir ara tamamen kapalı kaldık ve o zaman ciddi kayıplarımız oldu. Bu sürede yüzde 70 işimiz azaldı. Ama hamdolsun ocak ayından itibaren yavaş yavaş toparlıyoruz. Üstüne böyle bir müjde alınca ziyadesiyle memnun olduk. Allah devletimize zeval vermesin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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