GAZİANTEP FATMA ŞAHİN'DEN, GAZİANTEP GAZETECİLER CEMİYETİ'NE ZİYARET

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni (GGC), ziyaret ederek kentte yapılan çalışmaları anlattı.

GAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni (GGC), ziyaret ederek kentte yapılan çalışmaları anlattı.

Cemiyet Başkanı İbrahim Ay ve gazetecilerin katıldığı toplantıda konuşan Fatma Şahin, Gaziantep'te sanayiden, tarıma, gastronomiden, turizme kadar birçok alanda projeler gerçekleştirildiğini ve bu başarının da OECD tarafından görülerek başarının taçlandırdığını dile getirdi.

Gaziantep için yeni hayallerinin olduğunu ve projeler kapsamında çalışmalar yapıldığını belirten Fatma Şahin, şöyle dedi:

"Gerek dünya olarak gerekse şehrimiz olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu sorunları Gaziantep modeli ile çözeceğiz. Bu model birlikte iş yapma modelidir. Kardeşlik modelidir. Sahabe modelidir. Elbette çok fazla sorun var ancak sorun çözme kabiliyetini de yüksek tutmalıyız. Yerel basın da çok zorlu süreç geçirdi halen de geçiriyor bunu görüyoruz. Pastayı büyütmemiz gerekiyor. Şehrin ekonomisini büyüteceğiz. Sanayi büyürken de kültür turizmini yükselterek milyonlarca insanı bu şehre getireceğiz. Tarım ekonomisi şu anda dünyanın gündemi. Bu alanlarda iyi yol aldığımız için OECD şehrimizin başarısını gördü. Şehrimiz için yeni hayallerimiz var. Bunun için de insana yatırım yapmamız gerekiyor."

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, şehrin her alanda ilklere imza attığını ve bu başarıya medya çalışanlarının da büyük katkı sağladığını belirterek, "Gaziantep gerek kültürüyle gerek turizmiyle, ekonomisiyle, gastronomisiyle her zaman ilkleri başaran bir şehir. Dünyada 60 başarılı başkan arasına girerek gerek Türkiye'nin gerek Gaziantep'in adını dünyaya duyurmuştur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı