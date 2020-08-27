GAZİANTEP Eşinin çocuklarının gözü önünde dövdüğü Fatma, koruma altına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GAZİANTEP Eşinin çocuklarının gözü önünde dövdüğü Fatma, koruma altına alındı

Eşinin çocuklarının gözü önünde dövdüğü Fatma, koruma altına alındıGAZİANTEP'te, 2 çocuk annesi Fatma Betül İ., (24), 9 yıllık eşi Murat İ., tarafından çocuklarının gözü önünde dövüldü.

27.08.2020 19:14 | Son Güncelleme: 27.08.2020 19:19

Eşinin çocuklarının gözü önünde dövdüğü Fatma, koruma altına alındı

GAZİANTEP'te, 2 çocuk annesi Fatma Betül İ., (24), 9 yıllık eşi Murat İ., tarafından çocuklarının gözü önünde dövüldü. Olayın ardından Fatma Betül İ. devlet korumasına alınırken, saldırgan eş de yakalandı. Şiddet mağduru Fatma Betül İ.'nin babası Ethem Yılmaz, kızının bu hale getiren damadının cezalandırılmasını istedi.

Olay, cumartesi günü Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu, gasp, tehdit ve adam yaralama suçlarından sabıkası olan ve eşinin şikayeti nedeniyle hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Murat İ., çocuklarını görmek için eşi Fatma Betül İ.'nin yanına geldi. Çift arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışamanın ardından Murat İ., eşini çocuklarının önünde dövdü. Şiddet mağduru kadını ikinci kattaki evin camından atmak isteyen Muat İ., mahallelilerin müdahalesiyle olay yerinden eşinin cep telefonunu alarak kaçtı.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahales yapılan yaralı Fatma Betül İ. ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan Fatma Betül İ. devlet korumasına alınırken, babası Ethem Yılmaz yaşanan olaya tepki gösterdi.

'KIZIMIN ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM'

Kızının ölmesini istemediğini ifade eden baba Ethem Yılmaz, "Ben Fatma Betül'ün babasıyım. Murat İ. benim kızımın eşi ve dokuz yıldır evliler. Bu adam daha önce yaptığı olaylardan dolayı iki buçuk yıldır hapisteydi. Kızım o dönemlerde rahattı. Ama dışarı çıkınca yine kızıma zarar verdi. Sonrasında da kızımdan uzaklaştırma kararı olduğu halde zorla eve gelip kızıma saldırmış. Telefonunu gasbetmiş ve pencereden aşağı atmaya çalıştı. Bu şahıs uyuşturucu kullanıyor. Sürekli gelip evde huzursuzluk çıkarıyor. Kızım şu an devlet korumasında. Ona bunları yapan kocası da polis tarafından gözaltına alındı. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. O adamı bırakmasınlar, cezasını çeksin. Bu kişiiye alakalı gereken yapılsın. Kızımın ölmesini istemiyorum" dedi.

GAZİANTEP Eşinin çocuklarının gözü önünde dövdüğü Fatma, koruma altına alındı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü 3. Sayfa
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi 3. Sayfa
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu Politika
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde Erdoğan'a en yakın desteği alan isim Mansur Yavaş oldu
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı Güncel
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi 3. Sayfa
Kaza yerine gelen sağlık çalışanı babasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı Magazin
Bomba iddia: Sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten sıkılan Şeyma Subaşı ilişkisini noktaladı
Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 26 can kaybı, 1491 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 27 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 26 can kaybı, 1491 yeni vaka tespit edildi
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi
Güneydoğu'da nesli tamamen yok olduğu düşünülen Anadolu Parsı görüntülendi
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Eşine 'Dağlık alana gidiyorum' diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
Eşine "Dağlık alana gidiyorum" diyerek evden çıkan genç, ağaca asılı halde ölü bulundu
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı
Meteoroloji, sıcaklık artışına karşı 17 ilimizi sarı kodla uyardı
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
2 yaşındaki kız, babasının kullandığı kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti
Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada
Pendik'te 15 bin liralık sahte altın kolye dolandırıcılığı kamerada
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, çöp kutusundaki bayrağı alan iki çocuğa altın hediye etti
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, çöp kutusundaki bayrağı alan iki çocuğa altın hediye etti
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Taksici, İstanbul'un göbeğinde Türk yolcuyu aracından indirip turistleri aldı
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Koronavirüste yeni bulgular! Beyin ve sinir sisteminde uzun süreli etki bırakabilir
Koronavirüs testlerinin sonuçlarını TFF ile paylaşmayan Fenerbahçe'ye 24 bin TL para cezası verildi
Koronavirüs testlerinin sonuçlarını TFF ile paylaşmayan Fenerbahçe'ye 24 bin TL para cezası verildi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı
Yolcu otobüsünde 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi! 2 şüpheli gözaltına alındı
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Babasını koronavirüsten kaybeden otobüs şoförü, 2 kez hastalığı yendi
Kocasının 'Kefenini giyin' diyerek tehdit ettiği kadın, eşine elektronik kelepçe takılmasını istiyor
Kocasının "Kefenini giyin" diyerek tehdit ettiği kadın, eşine elektronik kelepçe takılmasını istiyor
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
İmamoğlu kepenklerin kapatıldığını görünce isyan etti: Bu talimatı veren akla yazık
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Dünyanın en sevimli hırsızı! Bakkala giren kedi her gün aynı ürünü alıp kaçıyor
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Ağır yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı
Ağır yaralı adama ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Faik Öztrak Yaşar Güler Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cüneyt Arkın Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Jose Sosa Fatih Terim Metin Oktay Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Ateş Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: GAZİANTEP Eşinin çocuklarının gözü önünde dövdüğü Fatma, koruma altına alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 19:19:35. #1.15#
title