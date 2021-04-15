Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "Benim Şehrim" uygulamasına ilişkin iddialara yanıt Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "Benim Şehrim" uygulamasına ilişkin iddialara yanıt Açıklaması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden 'Benim Şehrim' uygulamasına ilişkin iddialara yanıt Açıklaması
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, KoçSistem iş birliğiyle hayata geçirdiği "Benim Şehrim" projesiyle ilgili iddialara ilişkin, "Sosyal medyada dolaşıma sokulduğu gibi uygulamayla vatandaşlara 'kişisel puanlama' ya da 'sosyal kredi puanlaması' gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, KoçSistem iş birliğiyle hayata geçirdiği "Benim Şehrim" projesiyle ilgili iddialara ilişkin, "Sosyal medyada dolaşıma sokulduğu gibi uygulamayla vatandaşlara 'kişisel puanlama' ya da 'sosyal kredi puanlaması' gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Planlanan uygulamanın tek hedefi Gaziantep'in kullanacağı akıllı şehir uygulamalarından birinin daha fazla kullanımını, yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bunun dışındaki yorumlar mesnetsiz ve asılsızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, uzun bir süredir belediyeye bağlı Gazi Bilişim AŞ ve KoçSistem iş birliğinde geliştirilen Benim Şehrim dijital uygulamasıyla ilgili ortaya atılan asılsız iddiaya ilişkin açıklama yapmaya karar verildiği belirtildi.

???????Gaziantep'in daha yaşanabilir dünya kenti olması hedefiyle bir "akıllı belediyecilik" uygulaması olan "Benim Şehrim" aracılığıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gazi şehirlilerin birbirleriyle hızlı ve çağa uygun bir iletişim kurabilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Benim Şehrim tek taraflı bir uygulama olmayacak, aynı zamanda bir kurumsal sosyal ağ işlevi görerek interaktif iletişim olanaklarını arttıracaktır. Ayrıca çalışma kapsamında Benim Şehrim uygulamasının Gaziantepliler arasında yaygınlaşması ve kullanımını teşvik etmek amacıyla bir ödül puan sisteminin devreye sokulması hedeflenmiştir. Burada Benim Şehrim dijital uygulaması kullanılarak yapılan paylaşımlar, olumlu ya da olumsuz eleştirilerin kullanıcılara bir puan kazandırması ve daha sonra da bu puanın belediyenin bir hizmetinde kullandırılması hedeflenmiştir. Bazı kişiler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulduğu gibi uygulamada vatandaşlara 'kişisel puanlama' ya da 'sosyal kredi puanlaması' gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Planlanan uygulamanın tek hedefi Gaziantep'in kullanacağı akıllı şehir uygulamalarından birinin daha fazla kullanımını, yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bunun dışındaki yorumlar mesnetsiz ve asılsızdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mario Draghi Türker Ertürk Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Murat Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Caner Erkin Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden "Benim Şehrim" uygulamasına ilişkin iddialara yanıt Açıklaması
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 15:53:34. #1.16#

title